Pirita ja Haabneeme rannas kahtlustatakse sinivetikaid

Nii Pirita kui ka Haabneeme rannas kahtlustatakse sinivetikaid, kuid lõpliku kinnituse annavad terviseameti poolt võetud proovid.

29. juunil tekkis Pirita rannas sinivetikate kahtlus, kui rannavalve teatas võimalikust sinivetikate esinemisest suplusvees ning heiskas hoiatava lilla lipu. Pirita linnaosa vanema Kaido Saarniidu sõnul võttis 29. juunil terviseamet veest proovi, mille tulemusi praegu oodatakse.

Samuti 29. juunil tekkis kahtlus sinivetikate esinemisest Viimsi valla Haabneeme rannas.

Lisaks tänavu juunikuus tuvastas terviseamet Harku järve supluskohast sinivetikaid. Proovidest tuli välja ka potentsiaalselt toksilisi liike tasemel, mis võivad vee allaneelamisel kujutada ohtu nii inimestele kui ka loomadele.

Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi teaduri Andres Jaanuse sõnul on sinivetikate õitsenguks kõige soodsamad tingimused siis, kui veetemperatuur on 20 kraadi või rohkem ning vees on piisavalt valgust ja toitaineid, eelkõige lämmastikku ja fosforit. "Sademetega jõuab veekogudesse täiendavaid toitaineid nii maismaalt kui ka õhust ning see võib vetikaõitsenguid hoopis soodustada ja pikendada," ütles Jaanus.

Sinivetikate arenguks on vaja ka stabiilseid tingimusi veesamba pinnalähedases kihis. Tuuline ilm segab vetikamassi ning võib selle sügavamatesse veekihtidesse hajutada. Rannikul ja supelrandades sõltub sinivetikate kogunemine ka tuule suunast. "Näiteks Soome lahel on vetikamassi kuhjumiseks soodsad lääne- ja põhjakaare tuuled," sõnas Jaanus.

Teaduri väitel kestab sinivetikate hooaeg Eesti vetes tavaliselt juunist septembrini. Viimastel aastatel on Soome lahe kesk- ja lääneosas täheldatud tugevaid õitsenguid juba juunis. Tavaliselt on sinivetikate kõrgaeg sõltuvalt piirkonnast juulis või augustis.

Terviseameti hinnangul võivad sinivetikamürgistuse sümptomid sarnaneda gripiga, nagu naha ja silmade punetus, kõhulahtisus, palavik ning lihasevalud. Terviseamet soovitab pärast ujumist ennast võimalusel puhta vee ja seebiga pesta. Mürgistuskahtluse korral pöörduda perearsti poole või helistada mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662.

Terviseameti andmetel võivad sinivetikatele viidata kollakasroheline vesi, kaldal olev roheline mass, kopituse lõhn ning veepinnal ujuvad helbed.