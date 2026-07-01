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Euroopa Üldkohus: eralennukite tootmine on roheinvesteering

Välismaa
Dassault Falcon 8X eralennuk
Dassault Falcon 8X eralennuk Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Ore Huiying
Välismaa

Euroopa Liidu Üldkohtu otsusel ei saa lennukite tootmist liigitada keskkonnakahjulikuks ning seda ei tohiks välja jätta roheinvesteeringuteks sobivate tegevuste loetelust.

Euroopa Liidu tähtsuselt teine kohus langetas juuni lõpus otsuse lennukitootja Dassault Aviationi kaebuse alusel. Kaebus puudutas Euroopa Komisjoni otsust jätta eralennukid välja ühenduse jätkusuutliku rahastamise taksonoomia nimekirjast, vahendas The Telegraph.

Kohtuotsus on tagasilöök keskkonnaaktivistidele, kes nimetavad eralennukeid ülirikaste ja rahvusvaheliste korporatsioonide mänguasjadeks. Nende hinnangul tuleks eralennukid keelustada ebaproportsionaalselt suure süsinikuheite tõttu.

Kliimaaktivistide hinnangul peaks lennundussektor eralennukitest peaks loobuma, arvestades, et sektoril on raskusi heitkoguste vähendamisega samas tempos teiste tööstusharudega. 

2024. aastal Suurbritannia suurima ärilennunduskeskuse, Farnborough lennujaama laiendamise vastu toimunud meeleavaldusel ütles aktivist Greta Thunberg, et eralennukite kasutajad "ohverdavad inimesi ja planeeti oma äärmusliku elustiili säilitamiseks".

Euroopa Liidu Üldkohus tühistas komisjoni 2023. aasta määruse, mis jättis eralennukid konkreetselt välja keskkonnasäästlike majandustegevuste loetelust.

Pariisis tegutsev Dassault, mis toodab nii Falconi seeria ärilennukeid kui ka Rafale'i hävitajaid, väitis, et eralennukite nimekirjast väljajätmine oli ebaseaduslik.

Kohus leidis, et lennukite süsinikujalajälg on seotud nende käitamise, mitte tootmisprotsessiga, millele roheinvesteeringute loetelu pidi juhiseid andma.

Samuti märkis kohus, et komisjon eksis, kui jättis lennukid nimekirjast välja põhjendusega, et nende süsinikuheide reisijakilomeetri kohta on reisilennukite, rongide, busside ja autodega võrreldes suurem. Kohtu hinnangul ei suuda need teised transpordivahendid kunagi pakkuda samaväärset kiirust ja paindlikkust.

Kohus lisas, et Euroopa Liidu täitevvõim jättis arvestamata asjaolu, et eralennukites saab kasutada säästvat lennukütust, mida toodetakse muuhulgas kasutatud toiduõlist.

Keskkonnaorganisatsioon Possible tegi mais üleskutse keelustada eralennukite kasutamine Iraani sõja ja Hormuzi väina sulgemisega kaasnenud kütusekriisi ajaks.

Organisatsiooni teatel aitaks Suurbritanniast igal aastal väljuva 100 000 eralennu maa peale jätmine säästa piisavalt kütust, et lennutada 730 000 neljaliikmelist perekonda Londonist Málagasse ja tagasi.

Teised organisatsioonid on võtnud sihikule Cannes'i filmifestivali, väites, et sinna suundunud 750 eralendu tekitasid sama palju heitkoguseid kui 14 000 reisija lennutamine reisilennukitega Pariisist Ateenasse.

Dassault teatas, et tervitab kohtuotsust ning märkis, et komisjon "jättis ilmselgelt arvestamata ärilennunduse eripärade ja rolliga".

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Telegraph

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