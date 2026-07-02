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Soome kaitsevägi piiras ajutiselt lennuliiklust Soome lahe idaosas

Välismaa
Ajutine lennupiiranguala Kotka piirkonnas
Ajutine lennupiiranguala Kotka piirkonnas Autor/allikas: Fintraffic Sky
Välismaa

Soome kaitsevägi kehtestas neljapäeval kell 4.26 Soome lahe idaosas ajutise lennupiiranguala. Pärast kella kuut hommikul andis kaitsevägi teada, et piirang on tühistatud.

Piirangust teatati sotsiaalmeedias ning see kehtis nii mehitatud kui ka mehitamata lennuliiklusele. 

Soome kaitsevägi pole täpsustanud, kus piiranguala täpselt asus.

Küll aga kajastus ettevõtte Fintraffic avalikus lennuliikluse infosüsteemis ajutine lennupiiranguala Kotkast ja Haminast lõunas ning see kaotas kehtivuse kell kuus hommikul. 

Soome kaitseväe peastaabi kommunikatsiooniosakonna teatel rakendati ettevaatusabinõud seoses võimaliku droonide sattumisega Soome territooriumile. Teadaolevalt võeti meetmed tarvitusele kõrvaliste isikute kaitsmiseks. Kaitsevägi siiski ühtegi drooni ei tuvastanud ja piirang tühistati.

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva tugevalt Ukrainat, kuid puuduvad teated, et Ukraina oleks rünnanud Läänemere ääres asuvaid Vene naftasadamaid.

Soome kaitsevägi on lennuliiklust piiranud ka varem.

Laupäeval, 6. juunil kehtestas Soome kaitsevägi ajutise lennupiiranguala Kagu-Soome, Kotka ja Hamina lähistel asuval merealal.

Toona teatati, et samm oli seotud Ukraina kaitsesõjaga Venemaa vastu, kuid täpsemaid üksikasju ei avalikustatud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Helsingin Sanomat, Yle

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