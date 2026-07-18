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Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahe idaosas piirangud

Välismaa
Soome õhujõudude hävitajad startimas maanteelt Tervo lähistel tänavu juunis toimunud õppuste käigus.
Soome õhujõudude hävitajad startimas maanteelt Tervo lähistel tänavu juunis toimunud õppuste käigus. Autor/allikas: SCANPIX / Matias Honkamaa / LEHTIKUVA / SIPA
Välismaa

Soome kaitsejõud kehtestasid laupäeva varahommikul mereala piirangu Soome lahe idaosas, põhjendades seda võimaliku vajadusega droone tõrjuda.

Mereala piirang hakkas kehtima laupäeva hommikul kell 5.45 ning selle eesmärk on tagada kõrvaliste isikute ohutus ning ametivõimude võimalus tõrjuda võimalikke droone, vahendas Soome rahvusringhääling Yle kaitsejõudude teadet.

Tegemist on ajutise meetmega, rõhutasid Soome relvajõud.

Mereala piirang on seotud Ukraina korraldatud droonirünnakutega Venemaa vastu, märkis Yle. Fintrafficu veebilehe andmetel on mereala suletud Kotka linna lähistel.

Yle kohapeal viibinud ajakirjaniku Miia Roivaineni sõnul võis piirkonnas lendamas näha mitut hävituslennukit, need ilmusid taevasse hinnanguliselt iga kümne minuti järel.

Soome territooriumile eksinud droone ei ole tuvastatud, ütles Soome kaitseväe peastaabi kommunikatsiooniekspert Katri Kokkola, kuid lisas, et kaitsevägi on tugevdanud oma õhukaitset.

"Kagu-Soomes võis kuulda hävituslennukite hääli," ütles Kokkola.

Kaitseväe sõnul ei ole laupäeval õhuruumi piirangut kehtestatud.

Mereala piirang kehtib seni, kuni selle lõpust eraldi teatatakse.

Ukraina korraldatud droonirünnakute ajal Venemaa loodeosas asuvatele sihtmärkidele, sealhulgas Soome lahe ääres asuvatele sadamate pihta on mõned droonid väljunud ka Vene õhuruumist ning sattunud naaberriikide territooriumile.

Toimetaja: Mait Ots

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