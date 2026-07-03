Otse kell 18: rahvusooperi juhid pingelisest olukorrast Estonias

Neljapäeval koguneb rahvusooper Estonia nõukogu, et arutada organisatsioonist avalikkuse ette jõudnud sisepingeid ja probleeme. Pärast nõukogu erakorralist koosolekut annavad nõukogu esimees Ivari Ilja ja Estonia peadirektor Ott Maaten pressikonverentsi, mida näeb ERR-i portaalis otsepildis.

Pressikonverentsi algusajaks on Estonia välja kuulutanud kell 18, ent algus võib viibida.

Viimastel nädalatel on Eesti Ekspress avalikkuse ette toonud Estonias juba pikemat aega kuhjunud probleemide puntrad.

25. juunil kirjutas Ekspress, et rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti ooperisolist Monika-Evelin Liiv kirjutas rahvusooper Estonia nõukogu ja juhtkonna liikmetele kirja, milles leidis, et välismaal karjääri tegevaid eesti tippsoliste ei soovita rahvusooperisse esinema.

Selle põhjuseks on Liivi sõnul asjaolu, et teatri casting director ehk koosseisude planeerija Helen Lepalaan annab Estonia solistidele tasu eest laulutunde ja ühtlasi otsustab, kes millise rolli saab. Seepärast ei ole ka teatris esinenud paljud välismaal tuntuse saavutanud ooperiartistid.

Peadirektor Ott Maaten kinnitas seepeale, et laulutundide eest maksvate solistide eelistamise süüdistust kontrollib Estonia tõsiselt.

Sel nädalal ilmus aga lehes lugu pingetest Estonia ooperikooris. Lehe väitel sundis rahvusooperi juhtkond päevapealt lahkuma ooperi peakoormeistri Heli Jürgensoni, sest osa koorist polnud nõus enam temaga koos töötama.

Rahvusooper Estonia nõukogu esimees Ivari Ilja kirjutas sel nädalal ERR-i portaalis ilmunud arvamusloos, et rahulolematust ja pingeid organisatsioonis on olnud juba pikemat aega, kuid ta ei taanda praegust olukorda üksikutele sündmustele ega isikutele. Ilja sõnul on rahvusooperi ees seisvate probleemide peapõhjus teatri rahastuse järjepidev mahajäämus, mis mõjutab kogu teatrit, soliste, koori, orkestrit, balletitruppi ja tugipersonali ning seab piirid ka repertuaari kujundamisele ning külalissolistide hulgale.