Välismaal tegutsev ooperilaulja: Estonia ei põle artistliku tõrvikuna

Rahvusooper Estonia juhtidele saadeti kiri, milles väideti, et välismaal karjääri tegevatel Eesti solistidel tõrjutakse teatris esinemast. Sopran Aile Asszonyi sõnul teeb asja kurvemaks see, et teatril on ajalooline võimalus saada teatrihoonele uus juurdeehitus ning ooperikogukond võiks selleks olla ühises löögirusikas.

Neljapäeval kirjutas Eesti Ekspress, et rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti ooperisolist Monika-Evelin Liiv kirjutas Rahvusooper Estonia nõukogu ja juhtkonna liikmete kirja, milles leidis, et välismaal karjääri tegevaid eesti tippsoliste tõrjutakse rahvusooperis esinemast.

Selle põhjuseks on Liiva sõnul asjaolu, et teatri casting director ehk koosseisude planeerija Helen Lepalaan annab Estonia solistidele tasu eest laulutunde ja ühtlasi otsustab, kes millise rolli saab. Seepärast ei ole ka teatris esinenud nii palju välismaal tuntuse saavutanud ooperiartiste.

Sopran Aile Asszonyi, kes hetkel laulmas Jaapanis, leidis "Vikerhommikus", et praegune olukord on absurdne.

"Ühe inimese juures raha eest laulutundide võtmine või mittevõtmine annab sulle siis justkui rohelise tule lavale või ei anna seda," kirjeldas Asszonyi.

Asszonyi, kes on 11 aasta olnud ka Estonia koosseisuline liige, ütles lisaks, et väited nagu tema kalender oleks täis ning sellepärast pole ta Rahvusooperisse esinema jõudnud, tõele aga ei vasta.

"Praktiliselt kõik teised kontserdi- ja teatriorganisatsioonid Eestis on leidnud võimalusi mind kutsuda, on leidnud võimalusi esitada neid väga võimsaid dramaatilisi suuri partituure. Öelda, et mina olen kuidagi Eesti lavade jaoks liiga suurelt, liiga kõvasti laulma hakanud, et see on lihtsalt puhas demagoogia," sõnas Asszonyi.

Rahvusooper Estonia direktor Ott Maaten leidis aga Ekspressi artiklis, et väited tõele ei vasta: Lepalaane tööülesanne pole laulmist õpetada ja kellelgi pole ka kohustust raha eest tema käest laulutunde võtta.

Lepalaan lisas Ekspressile, et repertuaari ja välissolistide kohta tema üksi otsuseid ei tee.

"Rahvusooperit juhivad seadusest tulenevalt peadirektor ja loominguline juht, kuid olemuslikult on teater meeskonnatöö. Nii on ka rahvusooperis pidevalt koos käiv repertuaarinõukogu," selgitas ta.

Lepalaane sõnul on teatri koosseisus 19 ooperisolisti ja teoseid valides on prioriteediks just teatris palgal olevad lauljad.

Tüli juures on Asszonyi hinnangul kõige kurvem aga asjaolu, et selline tema sõnutsi väiklane hõõrdumine toimub ajal, mil Eesti muusikaseltskond peaks olema ühes löögirusikas, sest praegu on teatril ajalooline võimalus saada uus ja uhke teatrimaja juurdeehitus.

"Hetkel Estonia ei põle artistliku tõrvikuna Eesti muusikamaailmas, vaid visiseb jälle skandaalidega. Mind ajab see nutma. Sellel hetkel, kus oleks vaja, et me kõik hoiame kokku ja me ei viska üksteisele kaikaid kodaratesse, sellel hetkel me oleme jälle mingisuguse nõmeda lõhkise küna ees ja tõmbame ise endale vee peale - meie kui lauljad, muusikud, ooperiinimesed," rääkis Asszonyi Vikerraadios.

Eesti Ekspressi artiklit saab täismahus lugeda siit.