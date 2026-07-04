Saksamaal toimusid AfD kongressi tõttu massimeeleavaldused

Politsei andmetel kogunes Tüüringi liidumaal asuvasse linna umbes 20 000 inimest, et protesteerida AfD vastu, mis on arvamusküsitlustes juhtima läinud.

Meeleavaldajad blokeerisid linna sissesõiduteid, mõned neist laskusid köiega kiirteesillalt. AFP ajakirjanike sõnul korraldasid mitmed rühmad kesklinna ümbruses istumisblokaade.

Enamikul AfD delegaatidest õnnestus siiski jõuda konverentsikeskusesse, kus kongress algas õigeaegselt.

"On oluline saata signaal parempöörde vastu," ütles AFP-le 19-aastane meeleavaldaja Lene Krug Erfurdist idas asuvast Gerast.

"AfD on ebademokraatlik partei, mis levitab vihkamist."

"Aastad 1933 kuni 1945 ei tohi enam kunagi korduda," lisas teine protestija, 44-aastane Ella, kelle protestirühm kleepis end linnaväljakul trammirööbaste külge.

"Demokraatlikud erakonnad peavad mõistma, et nad peavad AfD keelustama."

Protestid olid suures osas rahumeelsed, kuid teatati väiksematest rüselustest meeleavaldajate ja politsei vahel.

Nädalaleht Der Spiegel tsiteeris politsei sisedokumente, mille kohaselt oodati kuni 2500 vägivallaks valmisolevat meeleavaldajat.

AfD kiire tõus on muutnud ärevaks paljud sakslased, kes tunnevad Saksamaa tumeda natsimineviku tõttu erilist kohustust võidelda paremäärmusliku poliitika vastu.

Mõned on näinud tahtlikku provokatsiooni selles, et AfD peab oma Erfurdi konverentsi lähedalasuvas Weimaris toimunud natside konverentsi 100. aastapäeval – süüdistus, mida AfD eitab.

Kuid üks AfD kaasjuhtidest, Tino Chrupalla, kritiseeris teravalt meeleavaldajaid, öeldes, et peavooluerakonnad on nad "veoautodega siia üle kogu riigi kohale vedanud".