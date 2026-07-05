Naiskodukaitse laagris pani end proovile ligi 300 naist

Kannatanuid, kellest üks teadvusetu, teine lahtise haavaga ja kolmas šokiseisundis, etendasid elutruult naiskodukaitsjad, kellele tuli sündmuspaigal esmaabi osutada. Adrenaliini vaibudes oli aeg kokkuvõtteks. Edasi viis tee sidepunkti.

Niisuguseid laagreid korraldab naiskodukaitse igal aastal organisatsiooni mittekuuluvatele naistele, et parandada nende teadmisi kriisiolukorras käitumiseks. Seekord panid end esmakordselt proovile ligi 300 naist Eestist, Soomest ja Rootsist vanuses 7 kuni 70.

Mis toob üht huvilist metsa?

"Et olla ka oma pere jaoks valmis. Ka lapsed on siin kaasas, et nemad saaks selle kogemuse, kuidas olla metsas, kuidas hakkama saada vähesega. Õppisime väga palju: esmaabi, side – kõike, mis vaja võiks olla, kui reaalselt on kriisiolukord," lausus Anu.

"Kogu see kämpari elu, see väga meeldis. Ühiselt suure sõjaväetelgi kokkupanemine, lahtivõtmine," ütles Seidi.

"Meditsiin on kõige kasulikum. Äkki midagi juhtub, siis sul on mingigi teadmine. Kõike tuleb üle korrata. Näiteks sidumine, kui suur verevool on, kuidas pinge sinna peale saada. See oli minu jaoks uus teadmine," lausus Piia.

Järgmised oskuslaagrid toimuvad Saaremaal ja Põlvas. Ja kellel ühest nädalavahetusest ei piisa, siis naiskodukaitsega liitudes saab läbida ka põhjalikuma väljaõppe.