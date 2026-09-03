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Läti kaitseminister: riik otsib uusi koostöövõimalusi USA kaitsetööstusega

Välismaa
Riia linn.
Riia linn. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Läti kaitseminister Raivis Melnis kohtus neljapäeval Ühendriikide uue suursaadikuga ja ütles, et riik otsib uusi koostöövõimalusi USA kaitsetööstusega.

Melnis kohtus neljapäeval suursaadikuga, et arutada Läti ja USA kahepoolset koostööd ning tulevasi koostöövõimalusi kaitsevaldkonnas, sealhulgas Läti panust riigikaitsesse ja koostööd USA kaitsetööstusega, teatas kaitseministeerium.

Läti ja USA julgeolekupartnerlus on piirkondliku stabiilsuse tagamiseks ning Läti kaitsevõime tugevdamiseks hädavajalik.

"Me hindame kõrgelt USA sõjalist kohalolekut Lätis ja meie liitlaste panust piirkondlikku julgeolekusse. Samal ajal jätkame Läti kaitsevõime arendamist ja otsime uusi koostöövõimalusi USA kaitsetööstusega. See koostöö on oluline mitte ainult tänase julgeoleku tugevdamiseks, vaid ka Läti kaitsevõime pikaajaliseks arendamiseks," ütles Melnis.

Kohtumise käigus pöörati erilist tähelepanu Läti ja USA koostööle kaitsevõime arendamisel ning olemasolevatele ja potentsiaalsetele uutele koostöövõimalustele Ühendriikide kaitsetööstusega.

Arutades piirkonna julgeolekuolukorda, käsitlesid ametiisikud ka USA jätkuvat panust Läti julgeoleku tugevdamisse, sealhulgas sõjalist kohalolekut Lätis ning vajadust jätkata Ukraina toetamist ja tugevdada Läti idapiiri.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

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