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Burnham: Venemaa sekkus 2016. aasta Brexiti-hääletusse

Välismaa
Briti peaminister Andy Burnham.
Briti peaminister Andy Burnham. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / CHRISTOPHER FURLONG
Välismaa

Venemaa sekkus 2016. aastal Ühendkuningriigis peetud rahvahääletusse, millel otsustati Euroopa Liidust lahkumine (Brexit), teatas Briti peaminister Andy Burnham. Samas hoiatas ta Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Moskva toetatud püüdluste eest nende riikide poliitikat mõjutada.

Burnham, kes sai Ühendkuningriigi peaministriks juulis ja ütles septembris, et riik võiks tulevikus kaaluda Euroopa Liiduga taasühinemist, on esimene Briti peaminister, kes on avalikult öelnud, et kümne aasta taguse referendumi puhul leidus tõendeid Venemaa sekkumise kohta.

"Downing Streetil ametisse (peaministriks - toim.) asudes küsisin, kas Venemaa sekkus 2016. aasta referendumisse. Ja mulle anti selge vastus: jah, sekkus," ütles Burnham pühapäeval avaldatud intervjuus taskuhäälingule The Rest Is Politics.

Burnham ei täpsustanud, kuidas Venemaa referendumisse sekkus, ega esitanud üksikasju selle kohta, millistele tõenditele tema väide tugineb.

Venemaa saatkond Londonis ei vastanud kohe kommentaaripalvele.

Venemaa on varem eitanud sekkumist Brexiti-hääletusse ning kujutanud Suurbritanniat Venemaa-vastase hüsteeria küüsis oleva riigina.

Burnhami kommentaarid erinevad endise peaministri Boris Johnsoni seisukohast. Euroopa Liidust lahkumise nimel kampaaniat teinud Johnson ütles 2020. aastal, et Venemaa sekkumise kohta referendumisse tõendeid ei ole.

2016. aastal peetud referendumil hääletas 52 protsenti brittidest Euroopa Liidust lahkumise ja 48 protsenti sinna jäämise poolt. See paiskas riigi Teise maailmasõja järgse aja suurimasse poliitilisse kriisi.

Burnhami sõnul peavad Euroopa demokraatlike riikide valijad olema paremini informeeritud katsetest nende riikide poliitilist elu häirida.

"Need asjad tuleb praegu selgelt avalikku registrisse kanda. Usun, et see aitab Saksamaa ja Prantsusmaa valijatel mõista, et osa sellest poliitilisest tegevusest on meie vaenlaste, nimelt Venemaa, algatatud," ütles ta.

Briti parlamendi luure- ja julgeolekukomitee 2020. aasta raporti kohaselt ei õnnestunud valitsusel kindlaks teha, kas Venemaa sekkus 2016. aasta Euroopa Liitu kuulumise referendumisse. Raportis leiti samas, et Venemaa oli püüdnud mõjutada 2014. aasta Šotimaa iseseisvusreferendumit, kus valijad hääletasid iseseisvuse vastu.

Burnham ütles septembris, et võib järgmistel üldvalimistel asuda juhtima kampaaniat Suurbritannia Euroopa Liitu tagasiviimise nimel.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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