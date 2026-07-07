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Politsei avastas rahvusvahelise operatsiooni käigus Eestist kaks kupeldajat

Eesti
Politsei.
Politsei. Autor/allikas: PPA
Eesti

Rahvusvahelise politseioperatsiooni käigus tuvastati Eestist kaks kupeldajat ning nende suhtes alustati ka kriminaalmenetlust. Lisaks saadeti riigist välja kümme kolmanda riigi päritolu prostituuti. Põhjuseks tööloa puudumine.

Põhja prefektuuri organiseeritud kuritegevuse grupijuht Margo Kivila sõnul olid 8. kuni 12 .juunil toimunud rahvusvahelise inimkaubandusevastase operatsiooni "Global Chain" käigus avastatud prostituudid pärit põhiliselt Kolumbiast, aga ka Moldovast, Venemaalt ja Brasiiliast.

Kusjuures, Eesti seadusraamistikus ei ole prostitutsiooniteenuse osutamine illegaalne, kuid nende isikute puhul sai saatuslikuks just tööviisa puudumine.

Küll aga on karistatav prostitutsioonile õhutamine ning seetõttu vahistati kaks kahtlusalust, kelle suhtes algatati kriminaalmenetlust. Kupeldajate päritolu politsei veel täpsemalt ei kommenteerinud, kuid nende kupeldatavad oli pärit Ukrainast.

Muud rikkumised olid aga põhiliselt seotud viibimisalusega.

"Probleemiks oli see, et Eestisse tulnud turistiviisadega inimesed teevad siin tööd," selgitas Kivila.

Kuna kontrolliti  871 inimest ja 62 ettevõtet, siis mille põhjal valim tehti?

"Ettevõtete valimi puhul hindame erinevaid riske, näiteks seda, kas ettevõttes kasutatakse võõrtööjõudu. Lisaks kontrollime ka laekunud kaebuseid ja vihjeid," vastas Kivila ning lisas: "Prostitutsiooniga tegelevad inimesed kuuluvad riskirühma ning neile pöörame regulaarselt tähelepanu. Nende puhul esineb suurem oht, et nad on sattunud prostitutsiooni sunniviisiliselt või keeruliste olude tõttu ning sellest väljumine ei pruugi olla omal jõul võimalik." 

Teistest riikidest eristas Eestit positiivse poole pealt aga see, et siin ei tuvastatud ühtega alaealistega seotud juhtumit.

Operatsiooni jooksul päästeti üle maailma kokku 2070 võimalikku ohvrit ning arreteeriti 1024 kahtlustatavat, kelle seast 334 olid võimalikud inimkaubitsejad.

"Global Chain" juhtisid Austria ja Rumeenia ning koordineerisid Europol, Frontex ja INTERPOL. Operatsiooni fookuses oli inimkaubandus, sh seksuaalne ärakasutamine, sunnitud kuritegevus ja kerjamine.

Kokku osales operatsioonis inimesi 59 erinevast riigist. Eestist politsei- ja piirivalveamet, tööinspektsioon, maksu- ja tolliamet ning sotsiaalkindlustusameti ohvriabitöötajad.

Toimetaja: Märten Hallismaa

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