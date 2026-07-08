NATO arendab idatiival digitaalset heidutussüsteemi

NATO plaanib luua alliansi idapiirile ühtse digitaalse valvesüsteemi, mis ulatub Soomest Rumeeniani, teatas Saksa väljaanne Bild. Projekti eesmärk on jälgida Venemaa vägede liikumist reaalajas ja olla valmis reageerima võimaliku rünnaku korral.

Bildi andmeil kavatseb NATO Idatiiva heidutusalgatuse (Eastern Flank Deterrence Initiative) raames rajatavas valve- ja jägimissüsteemis rakendada satelliite, droone, maapealseid andureid ja roboteid, samas kui tehisintellekt (AI) peaks nendelt saadud andmeid kiiresti analüüsima ja edastama saadud tulemused kõigile alliansi riikidele.

NATO dokumentides nimetatakse seda süsteemi Kill Web-iks (e.k. tapavõrguks) ning selle vahendusel saavad väeülemad näha üldist ohupilti ja valida kiireima viisi selle peatamiseks – kasutades selleks kas droone, suurtükiväge, raketisüsteeme, elektroonilise sõjapidamise vahendeid või küberrünnakuid.

Võimaliku ohu, näiteks saabuva drooni või raketi korral suudaks NATO väejuhatus kiiresti kindlaks teha, milline liikmesriik peaks reageerima ja milline relvasüsteem oleks ohu kõrvaldamiseks kõige sobivam, märkis artiklit vahendanud väljaanne caliber.az.

NATO rõhutab, et uus süsteem ei asenda tanke, lennukeid, suurtükiväge ega sõdureid, kuid see peaks andma ülematele rohkem aega ja säilitama nende vägede lahingutegevuse efektiivsuse, kommenteeris Bild.

Plaani kohaselt luuakse idatiivale tsoon, kus rünnaku korral tegutsevad esmalt droonid, maapealsed mehitamata süsteemid ja muud autonoomsed süsteemid, mille järel sekkuksid alles tavaüksused.