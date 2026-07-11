Tormiilma tõttu on üle Eesti elektrikatkestused

Peamiselt on mõjutatud Kirde- ja Kagu-Eesti, ent torm peaks edasi liikuma üle Eesti.

Tipphetkel oli 19:30 paiku elektrikatkestustest mõjutatud üle 8000 majapidamise, hetkel on number veidi väiksemaks muutunud. Aktiivseid katkestusi on 26.

Elektrilevi sõnul on enim elektrikatkestusi Ida-, Kirde- ja Kagu-Eestis ning seal on väljas rikkeid lahendamas 20 brigaadi, sealt on aga äikesetormid juba üle liikunud.

Lisaks on nädalavahetuseks tööl lisabrigaadid ning suurendatud jõududega on ka juhtimiskeskus.

"Kui läänerannikul on jätkuvalt olukord ilus, on, on Ida-Eestis päris palju katkestusi.

Oleme nende likvideerimisega siin õhtu otsa tegelenud, saan öelda, et kindlasti öö tuleb ka meil väga töine ja midagi jääb ka hommikuks veel likvideerida," sõnas Elektrilevi juht Mihkel Härm.

Kuidas torm täpselt edasi liigub ja kui palju Lääne-Eestis katkestusi tulla võib Härm veel öelda ei osanud.

"Tundub, et natukene tormijõud ikkagi raugeb ja see katkestustsenter jääb kuhugi Ida-Eestisse. Virumaa on see, mis on kõige rohkem pihta saanud."

Keskkonnaagentuur andis teise taseme äikesehoiatuse suurele osale Eestist. Hetkel kehtib hoiatus laupäeva südaööni.

Hetkel on suure huvi tõttu maas ka keskkonnaagentuuri veebileht.