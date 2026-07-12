Ukraina peaminister teatas ametist lahkumisest

Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko teatas pühapäeval tagasiastumisest, rõhutades samas, et on valmis jätkama Ukraina riigi teenimist ja ülesannete täitmist, mille eesmärk on tugevdada Ukraina positsiooni, kaitsta riiklikke huve ja tuua õiglane rahu lähemale.

"President ja mina arutasime meie riigi ees seisvaid väljakutseid, valitsuse töö tugevdamiseks vajalikke muudatusi ja suhteid rahvusvaheliste partneritega. Täna on ülioluline ühendada kõik oma jõupingutused ja ressursid Ukraina tugevdamiseks," kirjutas Svõrõdenko Telegramis.

"Olen presidendile tänulik usalduse ja meie meeskonna töö kõrge kiituse eest. Olen uhke, et mul on olnud au juhtida valitsust Ukraina lähiajaloo kõige raskemal perioodil," lisas ta.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval ulatuslikust valitsusremondist, tehes ettepaneku vahetada välja peaminister Julia Svõrõdenko ning mitme õiguskaitseorgani juhid.

"Olen tänulik Svõrõdenkole tema selge, stabiilse ja tõhusa töö eest ning olen pakkunud talle võimalust juhtida uut ja olulist valdkonda suhetes ühe võtmepartneriga," ütles Zelenski sotsiaalmeediaplatvormil X.

Ülemraada saadiku Jaroslav Železnjaki andmetel määratakse Svõrõdenko Ukraina suursaadikuks USA-s.

"Ukraina muudab oma poliitilist strateegiat. Iga prioriteetset välispoliitika valdkonda hakkab juhtima konkreetne ja kogenud inimene, kes on võimeline ellu viima seda, milles me juhtkonna tasandil kokku lepime ja mida Ukraina rahvas ootab," lisas Zelenski Telegramis.