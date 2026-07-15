Uuring: enamik juhtidest eirab fooritulesid

"Kollast foorituld eiras keskmiselt 58 protsenti juhtidest. Punase tule eirajate vastav näitaja on üheksa protsenti," seisab mullu sügisel tehtud uuringu kokkuvõttes.

Selle kohaselt oli kollase tule eirajaid üle Eesti asunud 13 vaatluskohast enim Tallinnas Sõpruse-Tammsaare (eiras 86 protsenti juhtidest) ja Sõpruse-Sütiste-Keskuse (eiras 82 protsenti juhtidest) ristmikel.

Punase tulega teele sõitjate osakaal oli kõige suurem Pärnus Tallinna-Pärnu-Ikla maantee ja Pärnu-Lihula tee ristmikul, kus seda tegi 38 protsenti juhtidest. Tallinnas oli neljal vaadeldud ristmikul (lisaks eeltoodutele veel ka Paldiski-Sõle ristmik ja Laagna-Vilmsi ristmik) punase tule eirajate osakaal 7–20 protsenti.

Ühtegi punase tule eirajat ei ole fikseeritud kolmel ristmikul, ühe eirajaga oli kaks ristmikku.

Fooritule eiramiseks arvestasid monitooringu läbiviijad olukorda, kus sõiduki juhil oli võimalik auto kollase või punase tule süttimisel peatada, kuid ta ei teinud seda.

Lisaks fooritulede eirajatele fikseeriti ka selliste fooritsüklite osakaal, mille ajal juhid kollast või punast tuld eirasid. Üheks fooritsükliks loetakse ajaperioodi kahe rohelise tule süttimiskorra vahel, kusjuures juhul, kui keelava fooritule süttides ei olnud ristmikul ühtki sõidukit, siis seda fooritsüklit ei arvestatud.

Selles arvestuses oli kahel Tallinna Sõpruse puiestee ristmikul 96 protsenti tsüklitest sellised, kus eirati kollast tuld (punast tuld eirati neil ristmikel neljal protsendil juhtudest). Muudes vaatluskohtades jäi selliste fooritsüklite osakaal, millal eirati kollast tuld, vahemikku 28–84 protsenti.

Punast tuld eirati enim Tartus Narva mnt 25 ülekäigurajal ja Pärnus eelmainitud ristmikul (mõlemas 17 protsendil fooritsüklitest), millele järgnesid Tallinnas Laagna-Vilmsi ristmik (14 protsenti tsüklitest) ja Paldiski-Sõle ristmik (12 protsenti).

Eirajatega fooritsüklite osakaal oli punase tule poolest suhteliselt sarnane nii Tallinnas, teiste linnade vaatluskohtades kui ka maanteedel. Seevastu kollase tule järgimise osas on Tallinn teistest piirkondadest pea kaks korda halvema tulemusega.

Uuringus võrreldi ka varasemate aastate tulemusi, millest selgus, et kollase tule järgimise tase on maanteel ja teistes linnades tõusnud, Tallinnas aga langenud, kusjuures see on kehtiva metoodika ajal vaadeldud tulemustest kõige halvem.

Punase tule kohta ei ole muutused võrreldes varasemate aastatega eriti suured.

2025. aasta liikluskäitumise monitooringu vaatlused tehti ajavahemikus 23. september – 27. november. Lisaks fooritulede nõuetest kinnipidamisele autojuhtide poolt jälgiti seda ka jalakäijate puhul ning peale selle veel jalakäijale tee andmist reguleerimata ülekäigurajal ja sõidukijuhtide käitumist raudteeülesõidukohal.