X!

Uuring: enamik juhtidest eirab fooritulesid

Eesti
Punane valgusfoor.
Punane valgusfoor. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Üle poole autojuhtidest eirab valgusfoori tulesid, kusjuures kollasega sõidab ristmikule suurem osa juhtidest, punast tuld eirab ligi kümnendik, selgub transpordiameti tellimusel valminud liikluskäitumise monitooringust.

"Kollast foorituld eiras keskmiselt 58 protsenti juhtidest. Punase tule eirajate vastav näitaja on üheksa protsenti," seisab mullu sügisel tehtud uuringu kokkuvõttes.

Selle kohaselt oli kollase tule eirajaid üle Eesti asunud 13 vaatluskohast enim Tallinnas Sõpruse-Tammsaare (eiras 86 protsenti juhtidest) ja Sõpruse-Sütiste-Keskuse (eiras 82 protsenti juhtidest) ristmikel.

Punase tulega teele sõitjate osakaal oli kõige suurem Pärnus Tallinna-Pärnu-Ikla maantee ja Pärnu-Lihula tee ristmikul, kus seda tegi 38 protsenti juhtidest. Tallinnas oli neljal vaadeldud ristmikul (lisaks eeltoodutele veel ka Paldiski-Sõle ristmik ja Laagna-Vilmsi ristmik) punase tule eirajate osakaal 7–20 protsenti.

Ühtegi punase tule eirajat ei ole fikseeritud kolmel ristmikul, ühe eirajaga oli kaks ristmikku.

Fooritule eiramiseks arvestasid monitooringu läbiviijad olukorda, kus sõiduki juhil oli võimalik auto kollase või punase tule süttimisel peatada, kuid ta ei teinud seda.

Lisaks fooritulede eirajatele fikseeriti ka selliste fooritsüklite osakaal, mille ajal juhid kollast või punast tuld eirasid. Üheks fooritsükliks loetakse ajaperioodi kahe rohelise tule süttimiskorra vahel, kusjuures juhul, kui keelava fooritule süttides ei olnud ristmikul ühtki sõidukit, siis seda fooritsüklit ei arvestatud.

Selles arvestuses oli kahel Tallinna Sõpruse puiestee ristmikul 96 protsenti tsüklitest sellised, kus eirati kollast tuld (punast tuld eirati neil ristmikel neljal protsendil juhtudest). Muudes vaatluskohtades jäi selliste fooritsüklite osakaal, millal eirati kollast tuld, vahemikku 28–84 protsenti.

Punast tuld eirati enim Tartus Narva mnt 25 ülekäigurajal ja Pärnus eelmainitud ristmikul (mõlemas 17 protsendil fooritsüklitest), millele järgnesid Tallinnas Laagna-Vilmsi ristmik (14 protsenti tsüklitest) ja Paldiski-Sõle ristmik (12 protsenti).

Eirajatega fooritsüklite osakaal oli punase tule poolest suhteliselt sarnane nii Tallinnas, teiste linnade vaatluskohtades kui ka maanteedel. Seevastu kollase tule järgimise osas on Tallinn teistest piirkondadest pea kaks korda halvema tulemusega.

Uuringus võrreldi ka varasemate aastate tulemusi, millest selgus, et kollase tule järgimise tase on maanteel ja teistes linnades tõusnud, Tallinnas aga langenud, kusjuures see on kehtiva metoodika ajal vaadeldud tulemustest kõige halvem.

Punase tule kohta ei ole muutused võrreldes varasemate aastatega eriti suured.

2025. aasta liikluskäitumise monitooringu vaatlused tehti ajavahemikus 23. september – 27. november. Lisaks fooritulede nõuetest kinnipidamisele autojuhtide poolt jälgiti seda ka jalakäijate puhul ning peale selle veel jalakäijale tee andmist reguleerimata ülekäigurajal ja sõidukijuhtide käitumist raudteeülesõidukohal.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

teel finaali poole

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:07

Hans Väre: aga ehk on reeglitel ikkagi mingi põhjus

14:03

Naganos olümpiakulla võitnud laskesuusataja suri 53-aastaselt

14:01

Rein Veidemann: Toomas Pauli tarkusest jagub mitmele põlvkonnale

13:51

Lapsevastase seksuaalkuriteo aegumistähtaeg võib pikeneda 50. eluaastani

13:47

Eksootiliste viljade teekond Eesti lettidele võib kesta kuni viis nädalat

13:46

Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust Uuendatud

13:18

Kaugeltki mitte üksnes ketas. Nool meenutas Sydney olümpia kriitilisi hetki

12:58

Taasiseseisvumispäeva pidu toob lavale Eesti ja Ukraina noored muusikud ning Rohke Debelaki

12:40

Rootsis jõustunud uus teavitamiskohustus tekitab tugevat vastuseisu

12:38

Klaas lükkas osa Sõerdi ja Võrklaeva kärpeideedest tagasi

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

00:00

Hispaania nullis prantslaste võimsa rünnakumasina ja jõudis finaali Uuendatud

14.07

WSJ: Putin ei ole Xi silmis enam võrdne partner

14.07

Tallinnas sõlmiti Eesti kalleim korteritehing

14.07

Grüne Fee juht: pakendimääruse jõustumisel võib suur osa puu- ja köögiviljadest poodidest kaduda

14.07

FT: Trump on hävitanud USA välisministeeriumi

07:08

Võrklaev ja Sõerd esitasid 100 miljoni euro eest kärpeideid

14.07

Restoranipidajatel on 30 aasta kõige raskem seis

14.07

Haapsalus mõõdeti Eesti kõigi aegade kõrgeim UV-indeks

14.07

Sõja 1602. päev:Ukraina ründas droonidega Baškortostanis asuvat Gazpromi naftatehast Uuendatud

13:46

Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust Uuendatud

ilmateade

SPORT

14:03

Naganos olümpiakulla võitnud laskesuusataja suri 53-aastaselt

13:18

Kaugeltki mitte üksnes ketas. Nool meenutas Sydney olümpia kriitilisi hetki

12:13

Man United ostis Walesi koondise väravavahi

11:51

Shakira, Bieberi jt esinemised venitavad MM-i finaali vaheaja kuni 25-minutiliseks

loe: kultuur

14:01

Rein Veidemann: Toomas Pauli tarkusest jagub mitmele põlvkonnale

12:58

Taasiseseisvumispäeva pidu toob lavale Eesti ja Ukraina noored muusikud ning Rohke Debelaki

12:17

Andres Põder: Paul oli Eesti teoloogia üks suurkujusid Masingu järel

11:51

Shakira, Bieberi jt esinemised venitavad MM-i finaali vaheaja kuni 25-minutiliseks

loe: eeter

11:26

Birgit Sarrap: ajab närvi, et ma ei suuda leida oma suunda

09:58

Silver Laas: me pole kunagi Trafficuga kõik koos stuudios jämminud

14.07

Liisa Hirsch: tunnen, et sain Lepo Sumera preemia avansiga

14.07

Vennad Aavikud: vennalikku võistlusmomenti pole meie vahel olnud

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (15.07.2026 12:00:00)

09:55

Võrklaev ja Sõerd esitasid 100 miljoni euro eest kärpe-ideid

09:50

Tudengitel on endiselt odavam üürikorteri asemel ühiselamus elada

09:20

Raadiouudised (15.07.2026 09:00:00)

14.07

Ühekordsete pakendite keelamisel on Eesti Euroopa Liidust karmim

14.07

Prantsusmaa näitas rahvuspüha paraadil Euroopa jõudu

14.07

Rakvere vald leiab, et maapõueseadus takistab omavalitsuse arengut

14.07

Päevakaja (14.07.2026 18:00:00)

14.07

Lähipäevad on sajuta ja soojad

14.07

Tänavu on Eestisse saabunud 2396 võõrtöölist

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo