Tartu linn püüab liikluskultuuri parandada

Võiks ju arvata, et rohkem jalgrattureid on meie elukeskkonnale hea. Tartu Ülikooli õppejõu Tiit Hennoste sõnul on ratturitega seoses aga hoopis kaks probleemi. Esiteks see, millised on meie rattateed. Teine ja suurem probleem on aga ratturite käitumine.

Hiljutises arvamusloos kirjutas Hennoste, et näiteks Kassitoomel eelistavad tihtipeale ratturid siiski kõnniteel liikuda hoolimata rattatee olemasolust.

"Nad käituvad justnimelt niimoodi, vabandagu väga, nagu nemad oleksid selle kõnnitee peremehed ja jalakäija on ainult see, kes juhuslikult on sattunud sinna ja kes tuleks kõige parema meelega sealt välja koristada. See on see, mis mind häirib selle asja juures," rääkis Hennoste.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm sõnas, et linn plaanib pöörata rohkem tähelepanu liikluskultuuri arendamisele.

"Rõhume ka liiklusseadusele, et mõeldakse järjest rohkem nii-öelda teineteisele liikluses, et jalakäijad arvestavad ratturitega, ratturid jalakäijatega. Ja samamoodi, loomulikult, autojuhid arvestavad ratturite ja jalakäijatega," ütles Tamm.

Hennoste hinnangul lahendaks probleemi vaid see, kui ratturid oleks jalakäijatest eraldi.

"Terve rida on selliseid kitsaid teid, täiesti kitsaid tänavaid, kus rattur ja jalakäija on pandud kokku, lihtsalt pandud see silt üles, et see on nii ratturitele kui ka jalakäijatele. Ja on täiesti selge, kes seal alla jääb. See, mida mina näen, on ikkagi see, et jalgrattad ja tõukerattad viiakse sõidukitega kokku, pannakse sõidukitega kokku. Minu pärast võivad nad isegi kõnniteid kitsendada selle arvelt, kui nad tahavad. Selles mõttes, et teha kõnnitee kitsamaks ja teha sealt siis sõidutee osa sellest rattatee osast," rääkis Hennoste.

Siiski jääb Hennoste sõnul küsimuseks, kas ratturid ikkagi hakkavad neile mõeldud teed kasutama.

Tamm rääkis, et Tartu linnal on endiselt plaanis rattateede võrgustikku arendada. Teede kasutamine tuleb tema sõnul ajaga.

"Me tahame oma põhitänavaid ehitada just rattateede vaates ümber, et jagada liiklusruumi selliselt, et olekski ruumi rattateedele, olgu ta Riia tänav, Turu tänav – kõik meie suuremad tänavad. Seal meil see töö ju täna käimas juba on. Mida rohkem on võimalust eraldi, jalakäijatest lahus liigelda, seda rohkem ka tegelikult neid rattateid kasutama hakatakse," ütles Tamm.