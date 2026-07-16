Elering testis elektrisüsteemi töökindlust

Elering viis kolmapäeval läbi elektrisüsteemi tehnilise katse ehk pimekäivituse testi, mille eesmärk oli kontrollida süsteemi valmisolekut olukordadeks, kus osa elektrivõrgust peab ajutiselt töötama ülejäänud süsteemist eraldatuna, teatas süsteemihaldur.

Pimekäivituse testi käigus kontrolliti seadmete, juhtimissüsteemide ja tööprotseduuride toimimist tavapärasest keerukamates tingimustes. Eesmärk oli saada praktilist kindlust, et elektrisüsteemi taastamiseks vajalikud lahendused toimivad ka raskendatud olukorras, teatas Elering.

Test viidi läbi kontrollitud ja hoolikalt ettevalmistatud tingimustes ning testi perioodil puudus elektrikatkestuste oht ning mõju tarbijatele puudus, märkis Elering.

Eestis on praegu elektrisüsteemi taaskäivitamiseks piiratud hulk võimalusi. 15. juulil läbi viidud pimekäivituse testiga kontrollis Elering üht olemasolevat taaskäivitamise võimekust.

"Elektrisüsteemi töökindlust ei saa tagada ainult plaanide ja mudelitega. Oluline on ka päriselt läbi proovida, kuidas süsteem keerulises olukorras käitub ja kuidas seda vajadusel uuesti tööle viia," ütles Eleringi energiasüsteemi juhtimiskeskuse juht Märt Allika.

Selleks et elektrisüsteemi oleks kriisiolukorras võimalik taastama hakata rohkematest kohtadest, hangib Elering hajutatud elektrisüsteemi taaskäivitamise võimekust. Selle eesmärk on suurendada nende lahenduste ja asukohtade hulka, kust oleks kriisiolukorras võimalik elektrisüsteemi uuesti käivitama hakata.

Elering teatas tänavu aprillis, et hakkab hankima hajutatud taaskäivitamise võimekuse teenust, et tagada Eesti elektrisüsteemi kiire taastamine ulatusliku katkestuse korral. Hajutatud taaskäivitamise teenuse täpne maksumus selgub hanke käigus, lisas süsteemihaldur.

Selle jaoks plaani Elering Eesti eri paikadesse rajada 900 megavati ulatuses elektrijaamu ja need peaksid valmis saama 2035. aastaks, mil vanemad põlevkivielektrijaamad pole enam kasutuses.

Eleringi juht Kalle Kilk ütles aprillis, et elektrisüsteemi taastamise võimekuse loomine ei tähenda tingimata gaasijaamade rajamist, kuid need on selleks kõige sobivamad ja usutavasti Eesti tingimustes kõige konkurentsivõimelisemad.