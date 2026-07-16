X!

Elering testis elektrisüsteemi töökindlust

Majandus
Iru elektrijaam. Foto on illustreeriv.
Iru elektrijaam. Foto on illustreeriv. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Elering viis kolmapäeval läbi elektrisüsteemi tehnilise katse ehk pimekäivituse testi, mille eesmärk oli kontrollida süsteemi valmisolekut olukordadeks, kus osa elektrivõrgust peab ajutiselt töötama ülejäänud süsteemist eraldatuna, teatas süsteemihaldur.

Pimekäivituse testi käigus kontrolliti seadmete, juhtimissüsteemide ja tööprotseduuride toimimist tavapärasest keerukamates tingimustes. Eesmärk oli saada praktilist kindlust, et elektrisüsteemi taastamiseks vajalikud lahendused toimivad ka raskendatud olukorras, teatas Elering.

Test viidi läbi kontrollitud ja hoolikalt ettevalmistatud tingimustes ning testi perioodil puudus elektrikatkestuste oht ning mõju tarbijatele puudus, märkis Elering.

Eestis on praegu elektrisüsteemi taaskäivitamiseks piiratud hulk võimalusi. 15. juulil läbi viidud pimekäivituse testiga kontrollis Elering üht olemasolevat taaskäivitamise võimekust.

"Elektrisüsteemi töökindlust ei saa tagada ainult plaanide ja mudelitega. Oluline on ka päriselt läbi proovida, kuidas süsteem keerulises olukorras käitub ja kuidas seda vajadusel uuesti tööle viia," ütles Eleringi energiasüsteemi juhtimiskeskuse juht Märt Allika.

Selleks et elektrisüsteemi oleks kriisiolukorras võimalik taastama hakata rohkematest kohtadest, hangib Elering hajutatud elektrisüsteemi taaskäivitamise võimekust. Selle eesmärk on suurendada nende lahenduste ja asukohtade hulka, kust oleks kriisiolukorras võimalik elektrisüsteemi uuesti käivitama hakata.

Elering teatas tänavu aprillis, et hakkab hankima hajutatud taaskäivitamise võimekuse teenust, et tagada Eesti elektrisüsteemi kiire taastamine ulatusliku katkestuse korral. Hajutatud taaskäivitamise teenuse täpne maksumus selgub hanke käigus, lisas süsteemihaldur.

Selle jaoks plaani Elering Eesti eri paikadesse rajada 900 megavati ulatuses elektrijaamu ja need peaksid valmis saama 2035. aastaks, mil vanemad põlevkivielektrijaamad pole enam kasutuses.

Eleringi juht Kalle Kilk ütles aprillis, et elektrisüsteemi taastamise võimekuse loomine ei tähenda tingimata gaasijaamade rajamist, kuid need on selleks kõige sobivamad ja usutavasti Eesti tingimustes kõige konkurentsivõimelisemad.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:31

Toiduteadlane: kodujuustu populaarsus on seotud vajadusega taimsete valkude järele

10:31

Scaloni: me näitame oma tõelist taset alles siis, kui oleme raskustes

10:13

Engelsi õhubaasi tabas Ukraina droonirünnak, Vene suur naftatehas peatas töö Uuendatud

10:13

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Michal, Leis, Terras

09:52

Suveooper kolib kolmeks nädalaks Tallinna raekotta

09:52

Tuchel ei kahetse: hakkasime mängima, nagu oleks meil liiga palju kaotada

09:46

Arvustus. Kui palju jõuab üks kummik endasse vett koguda...

09:43

Pildid: ERM-is avati näitus "5miinust 10 aastat"

09:42

Kristina Schotter: retseptiravimi reklaamikeelu piirid vajavad selgust

09:37

Vance'i sõnul olid Epsteinil sidemed USA ja Iisraeli luureteenistustega

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

00:07

Tiitlikaitsja Argentina pööras põneva poolfinaali lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

15.07

Sõja 1603. päev: Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust Uuendatud

15.07

Birgit Sarrap: ajab närvi, et ma ei suuda leida oma suunda

15.07

Võrklaev ja Sõerd esitasid 100 miljoni euro eest kärpeideid

15.07

Arst lükkab ümber levinud suvemüüdid jäätisest kirsikivideni

15.07

Zelenski vabastas ametist kaitseminister Fedorovi

10:13

Engelsi õhubaasi tabas Ukraina droonirünnak, Vene suur naftatehas peatas töö Uuendatud

06:58

Eurovisiooni võiduloo ümber käiv vaidlus ähvardab raskendada laste muusikaõpet

15.07

Arheoloogid leidsid Tallinnas projekteerijate maja hoovist paavsti pitseri

15.07

Uuring: enamik juhtidest eirab fooritulesid

ilmateade

SPORT

10:31

Scaloni: me näitame oma tõelist taset alles siis, kui oleme raskustes

09:52

Tuchel ei kahetse: hakkasime mängima, nagu oleks meil liiga palju kaotada

09:11

Maailmarekordiomanik Tharp kinnitas Budapestis suurepärast vormi

08:38

Janek Õiglane asus tööle USA tippülikooli treenerina

loe: kultuur

09:52

Suveooper kolib kolmeks nädalaks Tallinna raekotta

09:46

Arvustus. Kui palju jõuab üks kummik endasse vett koguda...

09:43

Pildid: ERM-is avati näitus "5miinust 10 aastat"

09:05

Gaea Schoeters: kolonialism on ikka veel osa meie kultuurist

loe: eeter

10:31

Toiduteadlane: kodujuustu populaarsus on seotud vajadusega taimsete valkude järele

15.07

Birgit Sarrap: ajab närvi, et ma ei suuda leida oma suunda

15.07

Silver Laas: me pole kunagi Trafficuga kõik koos stuudios jämminud

14.07

Liisa Hirsch: tunnen, et sain Lepo Sumera preemia avansiga

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (16.07.2026 09:00:00)

15.07

Päevakaja (15.07.2026 18:00:00)

15.07

Tartus maandus elektrilennuk

15.07

Narvas vahetab omanikku 400 töötajaga metallitöötlemise ettevõte

15.07

Suur osa tänavusest küttimismahust jääb Saaremaa jahimeestele

15.07

Arheoloogid leidsid Tallinnas väljakaevamistel haruldase paavsti pitseri ehk bulla

15.07

Justiitsministeerium tahab pikendada lastevastaste seksuaalkuritegude aegumistähtaegu

15.07

Raadiouudised (15.07.2026 15:00:00)

15.07

Rootsis jõustunud uus teavitamiskohustus tekitab tugevat vastuseisu

15.07

Raadiouudised (15.07.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo