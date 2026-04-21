Elering hakkab hankima elektrisüsteemi hajutatud taaskäivitamise teenust, sest praeguste lahendustega kulub süsteemi taaspingestamisele liialt aega, kuna praegune elektrisüsteem tugineb piiratud arvule taastamisvõimekusega seadmetele, ütles Eleringi juht Kalle Kilk.

Uue lahendusena plaanitakse luua taaskäivitamise teenus tarbimiskeskuste lähedusse.

"See võimaldab alustada elektrisüsteemi taastamist samaaegselt mitmes piirkonnas ning tagada katkestusest puutumata aladele autonoomne elektrivarustus," lausus Kilk.

Hajutatud taaskäivitamise teenuse täpne maksumus selgub hanke käigus. Praegu hangitava saartalitlusvõime tagamise teenuse maht väheneb hajutatud taaskäivitamise teenuse mahu võrra ning Eleringi hinnangul jäävad kulud pikemas vaates samasse suurusjärku.

Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp ütles, et uus teenus vähendab või asendab praegu hangitava saartalitlusvõime tagamise teenuse, mille kulu on praegu 60 miljonit eurot aastas, ent see kulu on kasvamas, sest suureneb kulu vanade elektrijaamade korrashoiu kulud.

Uue teenuse kontseptsiooni avalik konsultatsioon, kuhu saavad tagasisidet anda kõik turuosalised, algas 20. aprillil. Konsultatsioon kestab 19. maini, mille järel töötab Elering saadud tagasiside läbi ja esitab põhimõtted Konkurentsiametile kinnitamiseks.

Kilgi sõnul on muutunud julgeoleku- ja energiasüsteemi olukorras vajalik tugevdada elektrisüsteemi taastamisvõimekust.

"Viimaste aastate kogemus näitab, et peame olema valmis ka kõige kriitilisemateks stsenaariumideks. Hajutatud taaskäivitamise võimekus võimaldab meil elektrisüsteemi taastada oluliselt kiiremini ja tagada varustuskindlus ka keerulistes oludes," ütles Kilk.

Elering lisas pressiteates, et viimased aastad on näidanud, et välisühendused naaberriikidega võivad olla haavatavad nii rünnakute kui ka õnnetuste tõttu: 2025. aasta kevadel Hispaanias ja Portugalis toimunud ulatuslik elektrisüsteemi seiskumine kinnitas, et ka töökindlad süsteemid võivad täielikult kustuda. Sellises olukorras on kriitilise tähtsusega võimekus taastada elektrivarustus kiiresti ja iseseisvalt, lisas ettevõte.

Eesti elektrisüsteem kuulub Mandri-Euroopa sünkroonalasse ning selle stabiilsuse tagamine muutub üha keerukamaks seoses taastuvenergia osakaalu kasvuga, märis Elering, lisades, et uus teenus aitab tagada süsteemi töökindluse ka olukorras, kus juhitavat tootmisvõimsust on vähem ja energiatootmine sõltub enam ilmastikutingimustest.