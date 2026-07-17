Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 17. juulil kell 6.50:

- Ukraina korraldas rünnakulaine Krimmis asuvate sihtmärkide pihta;

- Vene raketirünnakus Odessale hukkus vähemalt kaks inimest;

- Rootsi eraldas Ukraina taastamiseks üle 126 miljoni euro.

Ukraina korraldas rünnakulaine Krimmis asuvate sihtmärkide pihta

Ukraina korraldas ööl vastu reedet rünnakulaine ajutiselt okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide pihta.

Okupeeritud Krimmis puhkes pärast droonirünnakut mitu tulekahju. Põlengutest teatati Džankois ja Tšongari silla lähistel.

"Džankoi äärelinnas asuva kahe bensiinijaama lähedal on tuvastatud tulekahju. Tõenäoliselt tabas õhulöök bensiinijaamu või läheduses asuvaid kütuseveokeid," teatas Telegrami seirekanal Crimean Wind.

Kanali andmetel oli südaöö paiku linnas kuulda droonide lendamist, tulistamist ja plahvatusi. Veel üks tulekahju tuvastati Tšongari sillast lõunasse jääva maantee lähedal.

Samuti teatas kanal, et sihtmärgiks võis olla Bahtšisarai alajaam. Sama alajaama rünnati 5. juulil, mis põhjustas ulatusliku elektrikatkestuse. Sotsiaalmeediakanalite teatel ründas Ukraina hiljuti veel ka Saki lennuvälja. Lisaks jätkab Ukraina Mustal merel tegutseva Venemaa varilaevastiku hävitamist.

Vene raketirünnakus Odessale hukkus vähemalt kaks inimest

Venemaa okupatsiooniväed andsid neljapäeva õhtul Odessale raketilöögi, milles sai surma vähemalt kaks inimest. Mitmete haavatute seas on ka lapsi.

Uudisteagentuuri Unian korrespondendi andmetel anti õhuhäire kella kümne ajal õhtul ning seirekanalid teatasid, et linna poole lendavad raketid. Peagi oli Odessas kuulda tugevaid plahvatusi.

Odessa oblastiadministratsiooni juht Oleh Kiper ütles, et kannatada sai tsiviiltaristu ja puhkesid tulekahjud. Teavet kannatanute kohta täpsustatakse. Ametniku avaldatud fotolt võis näha, et õhulöögi tagajärjel hävinesid elumajad.

Rootsi eraldas Ukraina taastamiseks üle 126 miljoni euro

Rootsi valitsus kiitis heaks 1,4 miljardi Rootsi krooni ehk üle 126 miljoni euro eraldamise, et toetada Maailmapanga uut kriisimehhanismi, mis annab Ukrainale abi, vahendas uudistekanal Ukrinform reedel Rootsi valitsuse pressiteadet.

"Ukraina vastupanuvõimet ei tohi võtta iseenesestmõistetavana. Ukraina vajab ulatuslikku toetust, et suuta jätkata tervishoiutöötajatele palkade maksmist ja hoida oma elektrivõrk tervena. Ukraina ei kaitse ainult enda, vaid ka meie vabadust," ütles rahvusvahelise arengukoostöö ja väliskaubanduse minister Benjamin Dousa.