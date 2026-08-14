X!

Prantsusmaa põhiseadusnõukogu blokeeris laste sotsiaalmeediakeelu

Välismaa
Nutitelefon
Nutitelefon Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Prantsusmaa kõrgeim põhiseaduslik organ põhiseadusnõukogu lükkas reedel tagasi seaduse, millega oleks keelatud alla 15-aastastel sotsiaalmeediat kasutada. See on valitsusele märkimisväärne õiguslik tagasilöök ajal, mil mitu riiki püüavad piirata laste juurdepääsu veebiplatvormidele.

Otsus on löök president Emmanuel Macronile, kes oli keelu kehtestamist ohutuse huvides toetanud. Ta vastas sellele, paludes peaminister Sébastien Lecornul koostada reformi uus versioon, mis jõustuks 2027. aasta kevadeks, kirjutas Financial Times.

Prantsusmaa parlament võttis alla 15-aastastel sotsiaalmeediat keelava seaduse vastu juulikuus. Seadus oleks alates 2027. aastast nõudnud kõigilt kasutajatelt sotsiaalmeediale juurdepääsuks oma vanuse kinnitamist.

Põhiseadusnõukogu hinnangul oli tegemist ebaproportsionaalse sõnavabaduse riivega.

Pariisis asuv kohus märkis oma otsuses, et kuigi laste parimate huvide kaitse võib õigustada sotsiaalmeediale juurdepääsu piiramist, ei taganud vaidlustatud sätted piisavaid õiguslikke garantiisid eraelu puutumatuse õiguse tagamiseks.

Élysée teatas pärast otsust avalduses, et Macroni eesmärk alaealiste kaitseks internetis jääb muutumatuks , arvestades, et sotsiaalmeedia kahjulik mõju neile on teaduslikult tõestatud.

Valitsus kavatseb töötada õiguslikult korrektse eelnõu kallal, mis arvestab põhiseadusnõukogu otsust ning Euroopa raamistikku, lisati avalduses.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:52

Nurme seitsmendast EM-ist: absurdne, ime ja kohati ebanormaalne

22:45

Eestlanna lõpetas orienteerumise veteranide MM-i kolme kuldmedaliga

22:33

VAATA OTSE | Birminghamis selgub kuus Euroopa meistrit Uuendatud

22:23

Prantsusmaa põhiseadusnõukogu blokeeris laste sotsiaalmeediakeelu

22:18

Hussarid: treenime iga päev koos nii palju kui võimalik

22:00

Ukraina ründas Ust-Luga sadamat Uuendatud

21:52

ETV spordisaade, 14. august

21:51

Laupäevane ilm on suviselt soe, aga vihmane

21:49

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:39

Kasvav huvi sunnib õpetajaid end drooni teemadega kurssi viima

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

12:27

NATO hävitaja tulistas Lätis alla sinna eksinud drooni Uuendatud

13.08

Meedia: Venemaa kuulutas USA tervishoiuministri poja tagaotsitavaks

22:00

Ukraina ründas Ust-Luga sadamat Uuendatud

13.08

Hüürusse tehisarukeskust rajava ettevõtte taust äratas kapo tähelepanu

12:46

Venemaa ähvardas Ukraina toetajaid

22:33

VAATA OTSE | Birminghamis selgub kuus Euroopa meistrit Uuendatud

13.08

Põnev jooks tõi kümnevõistluse EM-kulla Neugebauerile, Tilga viies Uuendatud

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

08:39

Ukrainale mürske tootvas Itaalia sõjatehases toimus plahvatus

13.08

Ceh võitis kettaheitekulla EM-rekordiga

ilmateade

SPORT

22:52

Nurme seitsmendast EM-ist: absurdne, ime ja kohati ebanormaalne

22:45

Eestlanna lõpetas orienteerumise veteranide MM-i kolme kuldmedaliga

22:33

VAATA OTSE | Birminghamis selgub kuus Euroopa meistrit Uuendatud

22:18

Hussarid: treenime iga päev koos nii palju kui võimalik

loe: kultuur

17:37

Pildid: Vaal galeriis avati Ludmilla Siimu ja Marko Kasuri ühisnäitus

16:42

Juulius Vaiksoo: tantsijad on kõige loomalikumad inimesed

15:38

Rahvusooper Estonia poistekoori kontserdireis jõuab nii Euroopasse kui ka Ameerikasse

15:20

Kalamaja suveteater toob publiku ette kriminaalsed kolelood

loe: eeter

15:59

ETV päeva esimesi teleuudiseid toovad vaatajateni uued tegijad

12:32

Dirigent Maria Seletskaja: sotsiaalselt olen kahe maailma vahel

11:31

Vaimse soorituse treener: iga meie eksimus annab olulist infot arenguks

10:13

Tiit Kikas: tahtsin kirjutada muusikat, mis oleks naudinguks mõeldud

Raadiouudised

18:45

VÕRAfest tõi Pärnusse kokku üle 2000 võimleja ja rahvatantsija

18:40

Riik tahab kaaslaenu abil soosida maal elamist

18:40

Päevakaja (14.08.2026 18:00:00)

18:35

Narva jõepiiril pandi tööle uus drooni seiresüsteem

18:35

Fraktsioonitud saadikud arutasid Tiit Landiga võimalikku presidendiks kandideerimist

15:20

Raadiouudised (14.08.2026 15:00:00)

12:25

Avatud Narva päevadel tutvustatakse piirilinna tõelist palet

12:25

Tartu tahab linnas mürataset vähendada

12:20

Raadiouudised (14.08.2026 12:00:00)

09:50

Põhjamaade-Balti vesinikukoridori projekt on algfaasis

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo