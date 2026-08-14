Prantsusmaa põhiseadusnõukogu blokeeris laste sotsiaalmeediakeelu

Prantsusmaa kõrgeim põhiseaduslik organ põhiseadusnõukogu lükkas reedel tagasi seaduse, millega oleks keelatud alla 15-aastastel sotsiaalmeediat kasutada. See on valitsusele märkimisväärne õiguslik tagasilöök ajal, mil mitu riiki püüavad piirata laste juurdepääsu veebiplatvormidele.

Otsus on löök president Emmanuel Macronile, kes oli keelu kehtestamist ohutuse huvides toetanud. Ta vastas sellele, paludes peaminister Sébastien Lecornul koostada reformi uus versioon, mis jõustuks 2027. aasta kevadeks, kirjutas Financial Times.

Prantsusmaa parlament võttis alla 15-aastastel sotsiaalmeediat keelava seaduse vastu juulikuus. Seadus oleks alates 2027. aastast nõudnud kõigilt kasutajatelt sotsiaalmeediale juurdepääsuks oma vanuse kinnitamist.

Põhiseadusnõukogu hinnangul oli tegemist ebaproportsionaalse sõnavabaduse riivega.

Pariisis asuv kohus märkis oma otsuses, et kuigi laste parimate huvide kaitse võib õigustada sotsiaalmeediale juurdepääsu piiramist, ei taganud vaidlustatud sätted piisavaid õiguslikke garantiisid eraelu puutumatuse õiguse tagamiseks.

Élysée teatas pärast otsust avalduses, et Macroni eesmärk alaealiste kaitseks internetis jääb muutumatuks , arvestades, et sotsiaalmeedia kahjulik mõju neile on teaduslikult tõestatud.

Valitsus kavatseb töötada õiguslikult korrektse eelnõu kallal, mis arvestab põhiseadusnõukogu otsust ning Euroopa raamistikku, lisati avalduses.