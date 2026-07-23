Otse kell 17.15: Euroopa keskpank tutvustab eurokupüüride uusi kujundusi
Euroopa keskpanga president Christine Lagarde tutvustab neljapäeval järgmise seeria europangatähtede kujunduse väljavalitud ideekavandeid, mille seast valitakse hiljem lõplik kujundus.
Ingliskeelset pressikonverentsi saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis algusega kell 17.15.
Praeguse plaani järgi valitakse uus kujundus välja hiljemalt uue aasta alguses, siis algab uute kupüüride kallal tehniline töö. Seega läheb veel aastaid, enne kui uue kujundusega rahatähed inimeste rahakotti jõuavad.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi