Otse kell 17.15: Euroopa keskpank tutvustab eurokupüüride uusi kujundusi

Praeguse plaani järgi valitakse uus kujundus välja hiljemalt uue aasta alguses, siis algab uute kupüüride kallal tehniline töö. Seega läheb veel aastaid, enne kui uue kujundusega rahatähed inimeste rahakotti jõuavad.

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