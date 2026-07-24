Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid ööl vastu reedet sihtmärke okupeeritud Krimmis, Peterburis ja Tveris. Peterburis tabas droon veebikaubamaja Wildberries logistikakeskust, mille tagajärjel puhkes suur tulekahju.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 24. juulil kell 6.30:

- Peterburis põleb Ukraina rünnaku järel suur logistikakeskus;

- Ukraina on saanud programmi PURL kaudu suures koguses relvi.

Peterburis põleb Ukraina rünnaku järel suur logistikakeskus

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid ööl vastu reedet sihtmärke okupeeritud Krimmis, Peterburis ja Tveris. Peterburis tabas droon veebikaubamaja Wildberries logistikakeskust, mille tagajärjel puhkes suur tulekahju.

Russians started this war in full confidence that it will be just a "TV-war", somewhere far and without compromising their lives. Well, it is now their cities in TV, and their future just like this Wildberries facility in Saint Petersburg, Russia, is getting burned down. pic.twitter.com/GEU8AIGKuz — (((Tendar))) (@Tendar) July 24, 2026

Ukraina piirist 1100 kilomeetri kaugusel asuv Peterburi on Venemaa täieulatusliku sissetungi jooksul harva sattunud Ukraina rünnakute sihtmärgiks, kuna ajalooliselt tähtsa linna ümber on koondunud Venemaa õhutõrje. Viimastel kuudel on aga Ukraina droonide edasiarendused suutnud tõhusamalt õhutõrjest läbi tungida.

Peterburi võimud kinnitasid droonirünnakut ning teatasid, et sihtmärgiks oli Moskovskoje maantee piirkonnas asuv tsiviiltaristu. Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas, et oblastis hävitati 50 drooni.

Ukraina ründas ööl vastu reedet ka Tveris ja Simferopolis asuvaid Wildberriesi logistikakeskusi.

Ukrainian attack drones hit another Russian Wildberries distribution center tonight in Simferopol, setting it ablaze. pic.twitter.com/tH6RjbQFy7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 23, 2026

Ukraina on saanud programmi PURL kaudu suures koguses relvi

Viimase aasta jooksul on Ukraina esmavajaduste algatusega PURL liitunud 29 riiki ning nende kogupanus Ukrainale elutähtsate relvade tarnimisel ulatub 6,7 miljardi dollarini, edastas reedel kaitseministeeriumi informatsiooni uudistekanal Ukrinform.

Ministeeriumi kinnitusel on algatusest saanud üks peamisi mehhanisme, millega rahuldatakse Ukraina kriitilisi vajadusi Ühendriikides toodetud relvade ja kaitsevarustuse järele.

Viimase aasta jooksul on algatusega liitunud 29 riiki ehk 26 NATO liikmesriiki ja kolm partnerriiki. Kogupanused on jõudnud 6,7 miljardi dollarini, mis on võimaldanud rahastada Ukraina kaitseväele enam kui kümmet relvapaketti.

Algatuse PURL üks olulisemaid saavutusi on olnud Ukraina varustamine õhutõrjesüsteemide Patriot püüdurrakettidega. Need on kriitilise tähtsusega linnade, tsiviilelanike ja elutähtsa taristu kaitsmisel Venemaa ballistiliste rakettide rünnakute eest.

Tänaseks tarnitakse umbes 95 protsenti süsteemide Patriot püüdurrakettidest, mille seas näiteks PAC-3 raketid, Ukrainale just esmavajaduste algatuse kaudu.

PURL on USA ja NATO algatus, mis võimaldab NATO liikmesriikidel ja partnerriikidel rahastada Ühendriikides toodetud elutähtsate relvade ja varustuse tarnimist Ukrainale.