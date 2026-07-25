Ukraina õhurünnakud tabasid Belgorodi ja Rostovi oblastit

Ukraina korraldas ööl vastu laupäeva õhurünnaku Venemaa Belgorodi ja Rostovi oblastis, kus said tabamuse kaubalaod ja energiataristu. Rünnakud ladudele toimusid juba kuuendat ööd järjest.

Ühismeediakeskkonna Telegram kanal Exilenova Plus teatas Belgorodis toimunud plahvatusteseeriast, mille tagajärjel süttisid logistikalaod ja energiataristu. Kohalike elanike avaldatud videod näivad näitavat tulekahjusid ja plahvatusi linna eri osades.

Belgorod. Another striking image of the UAV's arrival.



The following were targeted:



logistics depots;



the 'Yuzhnaya' substation;



the area around the 'Luch' thermal power station. pic.twitter.com/CB6C9bG7I1 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 24, 2026

Piirkonna võimude teatel kahjustas ulatuslik Ukraina droonirünnak elumaja, gaasitoru ja määratlemata kommertsobjekti. Kuigi rajatist ei täpsustatud, järgneb see rünnak mitmele Ukraina löögile Venemaa e-kaubandushiiglase Wildberries logistikakeskustele.

Belgorodis asuva lao rünnakus sai üks inimene vigastada ja ta viidi haiglasse, teatas linnapea Valentin Demidov.

Belgorodi oblastijuhi kohusetäitja Aleksandr Šuvajev ütles samuti, et piirkonna rünnakutes sai vigastada mitu inimest. Tema sõnul jätkasid päästemeeskonnad Belgorodi linnas tulekahjude kustutamist ning vigastatutele osutati arstiabi.

Sõjasündmusi kajastavad kanalid teatasid satelliidiandmetel põhinevale geolokatsioonile viidates, et tabamuse võisid saada Belgorodis asuv soojuselektrijaam Lutš ja elektrialajaam.

Infot vahendanud Ukraina väljaanne The Kyiv Independent tunnistas, et ei suuda neid teateid artikli avaldamise ajaks iseseisvalt kontrollida.

Belgorodi linn asub Ukraina piirist ligikaudu 25 kilomeetri kaugusel. Belgorodi oblast külgneb Ukraina Harkivi, Sumõ ja Luhanski oblastiga.

Samal ajal teatati Lõuna-Venemaal asuvas Doni-äärses Rostovis puhkenud tulekahjudest ja nendest tõusnud tihedast suitsust. Esialgu ei ole selge, milliseid sihtmärke rünnakud tabasid.

Ukraina ründab regulaarselt Venemaa sügavuses ja okupeeritud aladel asuvat sõjalist ning energiataristut. Kiievi rünnakukampaania hoogustumise ajal on Venemaa Amazoniks nimetatud Wildberriesi rajatised langenud viimase peaaegu nädala jooksul korduvalt Ukraina rünnakute alla.

Ööl vastu reedet sattusid Wildberriese logistikakeskused tule alla Peterburis. Tegemist oli haruldase rünnakuga Venemaa suuruselt teisele linnale. Samal ööl said tabamuse ka Wildberriesi laod Tveris ja okupeeritud Krimmis.

Rünnakutele eelnesid mitmed löögid Venemaa Voroneži oblastis, Krasnodari krais, Stavropoli krais, Moskvas ja Tambovi oblastis. Rünnakute täielik majanduslik mõju ettevõttele ei ole teada, kuid mõne analüütiku hinnangul võivad kahjud ulatuda miljarditesse dollaritesse.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel, 24. juulil, et rünnakute sihtmärgiks olnud logistikakeskuste kaudu varustatakse Vene armeed.

Wildberriese veebilehel on müügil mitmesugust sõjalist varustust, sealhulgas droonide komponente ja kuuliveste. Ettevõttele on kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid seoses selle kaudsete sidemetega Vene sõjaväega ning olulise rolliga Venemaa majanduses.

Pealtnägijad teatasid tulekahjust Venemaa sõjaväelennuväljal

Venemaa Saraatovi oblastis asuvalt sõjaväelennuväljalt Engels-2 kerkisid ööl vastu laupäeva leegid, vahendas The Kyiv Independent kohalike elanike jagatud fotodelt ja videotelt nähtut.

Pealtnägijad teatasid suurest tulekahjust lennuväljal ja avaldasid videomaterjali, millel on näha suitsu ja leeke objektil, kus asuvad Venemaa strateegilise lennuväe lennukid, sealhulgas kaugpommitajad Tu-95.

Sõltumatu Venemaa uudistekanali Astra avalikult kättesaadavate andmete analüüs näitas, et põleng lõõmas lennuväebaasi Engels-2 lähedal. Arvatakse, et põlevas hoones asub Venemaa sõjaväeüksus.

Tulekahju põhjus on endiselt ebaselge. Venemaa eriolukordade ministeerium teatas öösel droonide ohust Saraatovi oblastis, kuid kohalike elanike sõnul ei kuulnud nad mingeid rünnakut meenutavaid helisid.

Kuigi Ukraina on rindejoonest 600 kilomeetri kaugusel asuvat lennuväebaasi ka varem droonidega rünnanud, ei pruugi praegune põleng seirekanalite andmetel olla seotud kaugmaarünnakuga.

Venemaa ega Ukraina võimud pole lennuväljal toimuvat kommenteerinud.

17. juulil teatas Ukraina sõjavägi, et hävitas droonirünnakus Engelsi lennuväljal Venemaa strateegilise pommitaja Tu-95.