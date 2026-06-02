X!

Pakosta tahab kriminaalasjades e-kirjadest info kogumisele piirid seada

Eesti
Illustreeriv foto.
Illustreeriv foto. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Justiitsministeerium kavandab seadusemuudatust, millega täpsustatakse võimalusi kriminaalmenetluses nutiseadmetest ja e-postist info kogumiseks, et vältida olukordi, kus liiga ulatusliku andmekogumise tõttu saab avalikuks ka inimese asjasse mittepuutuv eraeluline teave. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on praegune olukord ebanormaalne.

Justiitsministeerium kogub tagasisidet plaanile muuta seadust, mis puudutab e-postkastides ja nutiseadmetes sisalduvate tõendite kogumist süüteomenetluses.

Nimelt esineb praktikas olukordi, kus uurimisasutused nõuavad meiliserveri pidajatelt välja inimese mitme aasta e-kirjavahetuse, see riivab aga eraelu puutumatust märkimisväärselt.

"Praegu on paraku selline olukord, kus teame näiteid, kus politsei on küsinud, et andke kõikide selle ettevõtte töötajate kõik postkastid näiteks kolmel viimasel aastal. Seal ei ole mingeid piire praegu, see olukord on täiesti ebanormaalne," ütles Liisa Pakosta ERR-ile.

Sellises olukorras võivad teised menetlusosalised kriminaaltoimiku materjalidega tutvumisel saada infot ka eraeluliste asjade kohta, mis pole kriminaalasjaga seotud. Kehtiv seadus ei võimalda e-postkasti omanikul ega serveripidajal andmete ülemäärasele kogumisele tõhusalt reageerida.

"Taoline praktika ei vasta Eesti õiguskäsitlusele ega -põhimõtetele," sedastab justiitsministeerium eelnõu väljatöötamiskavatsuses.

Pakosta sõnul on kriminaalmenetluses jäänud seadused sõnumisaladuse kaitse osas muutmata alates ajast, kui inimesed veel postkaarte saatsid, ehkki päriselus saadetakse ammu e-kirju.

"Inimeste telefoni sisu, arvuti sisu või siis Eesti serverites olev e-postkasti sisu on ju pungil täis tundlikke isikuandmeid. Üldiselt me demokraatlikus riigis leiame, et selliste tundlike privaatsete andmetega tutvumine eeldab, et politseil on mingi eelkontroll ja see eelkontroll demokraatlikus riigis on kohus ehk ainult kohtuotsusel tohib sellist asja teha," sõnas Pakosta.

Lisaks on probleem ka selles, et teised Euroopa Liidu liikmesriigid on neid seadusi juba mõne aja eest uuendanud ning Eesti politsei saab e-kirju alla laadida ainult Eestis asuvatest serveritest, mistõttu kasutavad paljud ettevõtjad välismaiseid serveriteenuseid. See seab Eestis serverimajutust pakkuvad ettevõtted ebavõrdsesse olukorda.

Väljatöötamiskavatsuse eesmärk on Pakosta sõnul küsida osapoolte arvamusi, milline oleks kõige parem lahendus, kuid igal juhul peab olema täiendav kontroll, tagamaks mitte ainult seda, kas e-posti ja nutiseadmete sisu on üldse õigus vaadata ja kas see on põhjendatud, aga ka seda, millises ulatuses on see vajalik.

Minister ütles, et Eesti õigussüsteem on üles ehitatud sellele, et riik ei tohi nõuda inimeselt väevõimuga tõendeid, mis teda halvas valguses näitaksid, ning sellises olukorras peab riik leidma mingeid muid tõendeid või loobuma menetlusest.

Praegu puudub selgus, millistel tingimustel saab kriminaalmenetluse käigus välja nõuda privaatsete e-postkastide sisu ning kas ja milliseid vastuväiteid saavad serveripidajad uurimisasutuse nõudekirjale esitada.

Kohtupraktikas on ajale jalgu jäänud seadus juba vaidlusi tekitanud

Eesti Ekspress kirjutas eelmisel nädalal, kuidas uurijatel on digitõendite kogumisel olnud aastaid vabad käed ning need on andnud vajalikku infot näiteks pedofiilide või narkoärikate kohta.

Pärast Euroopa Liidu kohtust 2024. aastal tulnud otsust, mille kohaselt on nutiseadmesse salvestatud andmetele omaniku tahte vastane juurdepääs tõsine eraelu puutumatuse riive ning selleks on vaja kohtu eelnevat luba, jätkas Eesti politsei endisel viisil digitõendite kogumist, sest siinne seadus ei anna uurijatele isegi võimalust nutiseadme lahtimuukimiseks kohtult luba küsida.

Riigikohtus võidakse aga tugineda Euroopa Kohtu lahendile ja seega võivad hoolega kogutud materjalid kohtus iga hetk kokku variseda, ehkki seni ei ole seda veel juhtunud.

Muudatusega tahab justiitsministeerium saavutada, et ühelt poolt oleksid inimeste eraelulised andmed kaitstud õiguskaitseasutuste ebaproportsionaalse sekkumise eest, aga teisalt saaks neid andmeid vajadusel süüteomenetluses tõendina kasutada.

Selleks näeb eelnõu väljatöötamiskavatsus ette kaks võimalust, millest esimene oleks läbiotsimise mõiste muutmine selliselt, et läbiotsimise objektiks saaksid olla ka andmekandjad ja nutiseadmed.

"Selle lahenduse eelis oleks intuitiivselt lihtsasti mõistetav seadusemuudatus. Nõrk külg on aga selles, et kuigi läbiotsimise regulatsioon võib olla lähtepunktiks, eeldab andmehulkades otsingute tegemine tõenäoliselt spetsiifilisemat regulatsiooni ja läbiotsimise mõiste laiendamine ei pruugi sobituda praegu menetluses oleva niinimetatud ametiprivileegide eelnõuga," tõdetakse eelnõu kavandis.

Teise võimalusena on välja toodud eraldi regulatsiooni loomine nutiseadmetelt tõendite kogumiseks ja serveriandmete väljanõudmiseks. Nii saaks elektrooniliste tõendite eripära täpsemalt arvestada ja see sobiks paremini ka kavandatava andmeprivileegide regulatsiooniga.

Justiitsministeerium tõdes dokumendis, et Eesti kohtupraktikas on need probleemid juba esile kerkinud ja tekitanud segadusi ja vaidlusi mitmes suures kriminaalasjas.

Siseministeeriumi andmetel kopeeris keskkriminaalpolitsei digikriminalistikaüksus eelmisel aastal andmed 1591 nutitelefonilt, 353 sülearvutilt, 120 tahvelarvutilt ja 118 lauaarvutilt. See statistikaa ei erista, kui paljudel juhtudel kopeeriti andmeid seadme omaniku nõusolekuta või kui paljudel juhtudel oli seade ära võetud läbiotsimismääruse alusel.

Eelnõu väljatöötamiskavatsuses on märgitud, et kuigi kavandatav muudatus suurendab veidi halduskoormust, annab see digitaalsete tõendite kasutamiseks selgema õigusliku aluse ja vähendab vaidlusi, lisaks võib läbimõeldum tõendite kogumine viia selleni, et tugevalt eraelu puutumatust riivavaid toiminguid tehakse edaspidi harvem.

Justiitsministeerium ootab kriminaalmenetluse seadustiku muudatuste väljatöötamiskavatsusele asjasse puutuvatelt osapooltelt tagasisidet juuni keskpaigaks ning Pakosta märkis, et loodetavasti saab arutelu ühiskonnas suve jooksul peetud ja ka eelnõu valmis, et see võiks sügisel riigikokku liikuda.

Toimetaja: Karin Koppel, Indrek Kiisler

Samal teemal

spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:29

Prantsuse parempopulistid püüavad jalgpallirahutustest poliitilist kasu lõigata

14:28

Ukraina peaminister Julija Svõrõdenko saabus Eestisse

14:19

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

14:08

Jaanus Aal: poliitikud kibelevad muutma, aga majandus vajab kasvuks rahu

14:01

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

13:46

VKG väljus RMK puidulepingust

13:27

Harri Tiido: Soome memost ilmakorra murrangu teemal

13:25

Pakosta tahab kriminaalasjades e-kirjadest info kogumisele piirid seada

13:20

Saks: Venemaa tahab linnade ründamisega jätta muljet, et peab suurt sõda

13:16

Sääsehammustust leevendab kratsimise asemel külm kompress

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

01.06

Kevadtormi juht: kaitsevägi andis õppuse ajal politseile üle mitu inimest

12:26

Venemaa korraldas suurrünnaku Ukraina linnadele Uuendatud

01.06

Laste Maailm kolis pika ajalooga esinduspoe Tallinna südalinnast ära

01.06

Eesti juurtega finantsfirmat Wise tabas Belgias rahapesu uurimine

01.06

Pašinjan lükkas tagasi Venemaa üleskutse korraldada EL-i referendum

06:55

Kohtukutse või trahv võib tulevikus inimeseni jõuda ka läbi terviseportaali

01.06

Gaasivõrk kehtestas koduklientidele 7,32-eurose püsitasu Uuendatud

01.06

Sakul ei õnnestunud A. Le Coqi ja Värska tehingut peatada

11:40

Keskmine palk kerkis esimeses kvartalis 2135 euroni Uuendatud

09:43

Venemaa finantsistid hoiatasid Putinit sõjakulutuste kasvu pärast

ilmateade

loe: sport

14:19

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

14:01

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

12:57

Tehniline rike röövis Saarelt MM-sarjas kamaluga punkte

12:22

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

loe: kultuur

12:08

Galerii: uue kunsti muuseumi iga-aastane aktinäitus viib tänavu Läänemerele

11:46

Tallinna kitarrifestivali peaesineja on Kreeka kitarrist Antigoni Goni

10:49

Tantsunõukogu näeb erateatrite toetuste muudatusettepanekutes ebavõrdsust

09:35

Kadri Hinrikuse uus lasteraamat "Koos isaga" räägib leinaga toimetulekust

loe: eeter

13:16

Sääsehammustust leevendab kratsimise asemel külm kompress

13:09

Tõnu Timm: mu vanemad lootsid, et pojast saab mõne päris ameti pidaja

10:06

Tarvo Krall: valmistun rokkmuusiku rolliks Maikeni käe all

09:21

Kristjan Hirmo alustab Vikerraadios kolmandat suvehooaega

Raadiouudised

13:10

Prantsusmaa soodustab elektriautode kasutamist

12:25

Raadiouudised (02.06.2026 12:00:00)

10:50

Kohtukutse või trahv jõuab tulevikus inimeseni ka terviseportaali kaudu

09:55

Tartu teeb Jaamamõisa alale uue detailplaneeringu

09:20

Raadiouudised (02.06.2026 09:00:00)

01.06

Päevakaja (01.06.2026 18:00:00)

01.06

Tänavune silotegu on põllumeestele alanud lootusrikkalt

01.06

Setomaal tähistati lastekaitsepäeva lohehammaste maalimisega

01.06

Riigikogu kultuurikomisjon soovib suurendada ekspertide arvu ERRi nõukogus

01.06

Hiiumaa haigla ootab riigilt otsuseid ja tuge erakorraliste patsientide transpordiks mandrile

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo