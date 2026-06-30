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Volkswageni koondamiskava tekitab Saksamaal poliitilisi pingeid

Välismaa
Saksamaa autotootja Volkswagen
Saksamaa autotootja Volkswagen Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Hendrik Schmidt
Välismaa

Meedia teatel plaanib autotootja Volkswagen koondada kuni 100 000 töötajat ning sellest on saamas Saksamaa üks olulisemaid majandus- ja poliitikateemasid. Poliitikud ja ametiühingud leiavad nüüd, et ulatuslikud kärped ei lahenda ettevõtte probleeme ning võivad õõnestada Saksamaa sotsiaalset stabiilsust.

VW koondamisplaan on pälvinud Saksamaal suurt tähelepanu ning kantsler Friedrich Merzi valitsus on lubanud teha kõik endast oleneva, et kaitsta töökohti. 

"Peamine eesmärk on säilitada Saksa tootjate tootmiskohad ja kaitsta töökohti," ütles valitsuse pressiesindaja Stefan Kornelius.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et VW juhtkond ning autofirma nõukogus istuvad poliitikud ja ametiühingute esindajad on nüüd kokkupõrkekursil.

Olulist rolli mängib siin Alam-Saksi liidumaa, kus asub Volkswageni peakontor. Liidumaa on ettevõtte suuruselt teine aktsionär ning omab VW järelevalvenõukogus märkimisväärset mõjuvõimu.

Koos töötajate esindajatega kuulub poliitikutele ja ametiühingute esindajatele VW 19-liikmelises nõukogus 11 kohta. Alam-Saksi sotsiaaldemokraadist peaminister Olaf Lies (SPD) ja teised piirkonna poliitikud leiavad, et töökohtade vähendamine ei lahenda ettevõtte põhiprobleeme.

Lies kuulub nõukogusse koos liidumaa asepeaministri Julia Willie Hamburgiga, viimane kuulub roheliste ridadesse. Mõlemad on lubanud seista vastu VW kulude kärpimise plaanile ning leiavad, et ettevõtte juhtkond vajab kaotatud turuosa tagasivõitmiseks hoopis paremat plaani. 

VW probleemid on ka Merzi föderaalvalitsuse jaoks tulnud halval ajal, sest SPD ja CDU võimuliidu toetus on langenud rekordmadalale tasemele. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) kasutab nüüd Saksa tööstuse raskusi valitsuse kritiseerimiseks.

"Saksamaa tööstusbaas laguneb dramaatilise kiirusega otse meie silme all. Isegi pikka aega tegutsenud firmad põgenevad selle föderaalvalitsuse majandusliku kehva juhtimise eest," ütles esmaspäeval AfD liider Alice Weidel.  

Samal ajal levivad meedias veel väited, et VW juhtkond tahab 89-aastase ettevõtte põhjalikult ümber kujundada. Muuhulgas soovitakse eraldada VW põhibränd ja varuosade tootmine iseseisvateks üksusteks. 

Ekspertide sõnul võib selline samm anda VW juhtkonnale suurema tegutsemisvabaduse. Praegu vajab näiteks Lääne-Saksamaa tehase sulgemine järelevalvenõukogu kahekolmandikulist heakskiitu. Kui ettevõtte struktuur muutuks, saaks juhatus ellu viia ümberkorraldusi ilma poliitikute sekkumiseta.

Analüütikute hinnangul on siiski ebatõenäoline, et selline ümberkorraldus teoks saab. Ka selline samm vajaks järelevalvenõukogu heakskiitu. Samas näitab isegi sellise võimaluse kaalumine, et ettevõtte juhtkond on praegu suure surve all.

VW tulevik on seega praegu lahtine, järelevalvenõukogu peaks koondamiskava arutama juulis. Tõenäoliselt seisab ees pikk läbirääkimiste protsess, mille käigus püütakse leida kompromiss kulude vähendamise ja töökohtade säilitamise vahel.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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