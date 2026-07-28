Isamaal Hanso suhtes seisukoht puudub, Reformierakond toetab Madiset

Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga ütles "Aktuaalsele kaamerale", et erakond toetab Madise võimalikku kandidatuuri. Madise ise on öelnud, et ta ei ole kandideerimiseks kellelegi nõusolekut andnud.

"Reformierakond toetab Ülle Madise kandidatuuri nagu ka kaks teist parlamendi erakonda – sotsid ja Eesti 200. Siin ootaks seisukohta Keskerakonnalt, EKRE-lt ja miks mitte Isamaalt. Kui üks toetaks Ülle Madise kandidatuuri, siis oleks matemaatiliselt kindel, et ta ka riigikogus ära valitakse," sõnas Vaga.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnul ei ole erakond Hanso võimalikku kandidatuuri arutanud.

"See on sümpaatne, kui inimesed leiavad endas valmidust niisugust missiooni kanda ja ütlevad seda selgelt välja. Isamaa erakond ei ole tema kandidatuuri arutanud, aga kindlasti on ta tõsiseltvõetav diplomaatilise kogemusega inimene. Praegu oleme sellel seisukohale, et praeguses faasis me välistavaid seisukohti ei kujunda," ütles Reinsalu.