Meedia: Ukraina ründas Rjazani naftatehast ja logistikakeskust

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina ründas ööl vastu kolmapäeva Venemaal Rjazanis asuvat naftatehast ja logistikakeskust. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval eetris olnud Fox Newsi intervjuus, et Venemaa suurte kaotuste tõttu ei ole initsiatiiv sõjas Kremli pealiku Vladimir Putini käes.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 29. juulil kell 6.30:

- Ukraina ründas Rjazani naftatehast ja logistikakeskust;

- DeepState : Vene vägede jõupingutuste keskmes on Slovjanski-Kramatorski suund;

- Zelenski: sõja initsiatiiv ei ole Putini käes.

Ukraina ründas Rjazani naftatehast ja logistikakeskust

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina ründas ööl vastu kolmapäeva Venemaal Rjazanis asuvat naftatehast ja logistikakeskust.

Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et Ukraina rünnaku järel süttis põlema veebikaubamaja Wildberries logistikahoone. Lisaks levivad meedias väited, et Ukraina ründas piirkonnas asuvat naftatehast.

Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud vastulööke Venemaale, osalt selleks, et survestada Moskvat pärast peaaegu neli ja pool aastat kestnud sõda läbirääkimistelaua taha tulema.

Esialgsed andmed viitavad sellele, et Ukraina ründas ööl vastu kolmapäeva ka mujal Venemaal asuvaid sihtmärke. Rostovi oblasti kuberneri Juri Sljussari sõnul hukkus Ukraina rünnakus Taganrogile üks inimene. Taganrog on Venemaa edelaosas asuv sadamalinn.

DeepState : Vene vägede jõupingutuste keskmes on Slovjanski-Kramatorski suund

Vene vägede jõupingutuste keskmes on üha enam Slovjanski-Kramatorski suund ning alustatud on ettevalmistusi uueks kampaaniaks, mis näeb ette ka asulate hävitamist, teatasid avatud allikatel põhineva seireprojekti DeepState analüütikud.

"Slovjanski-Kramatorski linnastu muutub järk-järgult isoleeritud piirkonnaks, kuhu varsti saab sõita vaid äärmise vajaduse korral lahingutegevuse läbiviimiseks. Elu neis linnades muutub äärmiselt ohtlikuks ning tehnoloogiline sõda kogub üha enam hoogu," tõdeb DeepState.

Ekspertide sõnul avaldab vaenlane jätkuvalt survet Kostjantõnivkale, tehes pidevaid katseid linna imbuda. Püütakse kindlustada positsioone linnas endas, koondamaks sinna jalaväge, et suurendada ülekaalu ja saavutada kontroll piirkonna üle.

Zelenski: sõja initsiatiiv ei ole Putini käes

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval eetris olnud Fox Newsi intervjuus, et Venemaa suurte kaotuste tõttu ei ole initsiatiiv sõjas Kremli pealiku Vladimir Putini käes.

"Putin kaotab praegu 30 000 sõdurit kuus, need on suured kaotused, kuid ta ei taha seda sõda peatada. Seega ei ole initsiatiiv Putini kätes," ütles Zelenski Washingtoni visiidi ajal, mille raames kohtus ta USA presidendi Donald Trumpiga ning osales Ukrainat toetanud senaatori Lindsey Grahami matustel.