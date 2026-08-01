Väidetavalt ründas Ukraina droonidega Venemaa naftatöötlemistehasest Ufas, enam kui 1300 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et ööl vastu laupäeva korraldas Venemaa Kiievile ulatusliku raketirünnaku, milles hukkus ligikaudu üheksa inimest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 1. augustil kell 15.20:

- Ukraina uputas Mustal merel Venemaale kuuluva konteinerlaeva;

- Meedia: Ukraina ründas Venemaa suurt naftatöötlemistehasest Ufas;

- Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku raketirünnaku, milles hukkus vähemalt neli inimest;

- Venemaal puhkes suures naftakeemiatehases tulekahju;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1470 sõdurit.

Ukraina uputas Mustal merel Venemaale kuuluva konteinerlaeva

Ukraina droonid uputasid laupäeva varahommikul Mustal merel Venemaa konteinerlaeva, sundides selle 17-liikmelise meeskonna aluselt lahkuma, teatas laeva omanik Rosatom.

"Laeva meeskond lahkus aluselt organiseeritult ja koordineeritult, kui see uppuma hakkas. Kõik 17 meeskonnaliiget on päästetud ja heas seisukorras," teatas ettevõte sotsiaalmeedias.

Venemaa riikliku tuumaenergiaettevõte Rosatom andmeil tabas vähemalt kaks Ukraina drooni kaubalaeva Janina, kui see seilas Venemaa Novorossiiski sadama lähedal.

Rosatomi teatel vedas nende tütarettevõtte FESCO opereeritud laev tsiviilkaupu, sealhulgas külmutatud toiduaineid ja ehitusmaterjale.

Esialgu pole märke sellest, et laev oleks olnud seotud Rosatomi tuumavaldkonna tegevusega või vedanud tuumamaterjali. "Sellist rünnakut ei saa tõlgendada millegi muu kui piraatluse ja röövimisena merel," ütles Rosatomi tegevjuht Aleksei Lihhatšov.

Ukraina, mis on ligi neli ja pool aastat kestnud sõja vältel sihikule võtnud Mustal merel Venemaa lipu all sõitvaid laevu, ei ole juhtunut kommenteerinud.

Kiiev on süüdistanud Venemaad selle veetee kasutamises sanktsioonide all olevate kaupade, sealhulgas nafta transpordiks.

Venemaa on alates sõja algusest andnud mitmeid lööke Ukraina sadamataristu ja Ukraina sadamatele lähenevate laevade pihta.

Meedia: Ukraina ründas Venemaa suurt naftatöötlemistehasest Ufas

Väidetavalt põhjustasid Ukraina droonid tulekahju suures Venemaa naftatöötlemistehases Ufas, enam kui 1300 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist

Kohalike ametnike ja elanike sõnul puhkes laupäeval droonirünnaku järel tulekahju Bašneft-Ufaneftehhimi naftatöötlemistehases, mis asub Venemaa Baškortostani vabariigi pealinnas Ufas.

Sõltumatu väljaande ASTRA avaldatud geolokatsiooniga videomaterjalilt on näha tehase kohale kerkivat kaht musta suitsusammast. Kohalike elanike sõnul oli linnas kuulda plahvatusi ja näha droone.

Baškortostani kuberner Radi Habirov kinnitas, et Ufat rünnati droonidega, kuid väitis, et rünnak löödi tagasi. Habirovi sõnul kukkusid allatulistatud drooni rusud tööstuspiirkonda ja tekitasid suitsu. Ohvritest ei teatatud.

Tehas kuulub naftafirmale Bašneft, mida kontrollib Venemaa riiklik energiahiid Rosneft. Tehas toodab mootorikütust, vedelgaasi, naftakoksi, väävlit ja teisi naftasaadusi. Tehas asub rindejoonest enam kui 1300 kilomeetri kaugusel.

Ukraina kindralstaap teatas eraldi, et Ukraina väed ründasid 1. augusti öösel mitut Venemaa sõjalist sihtmärki, kuid Ufat ega Bašnefti tehast ei mainitud.

Sõjaväe teatel oli sihtmärkide seas ka Venemaa meredroonide lao- ja hooldusbaas, mis asub okupeeritud Krimmis Tšornomorske lähedal. Kindralstaabi andmetel rünnati lisaks Tšonhari lähedal asuvat Sõvaši raudteesilda ja veel üht raudteesilda Krimmis Vladõslavivka lähistel. Venemaa väed kasutavad mõlemat silda sõdurite, relvade, laskemoona ja sõjatehnika vedamiseks okupeeritud Krimmi ning teiste Venemaa kontrolli all olevate Lõuna-Ukraina alade vahel.

Samuti tabasid ukrainlased Venemaa Musta mere laevastiku elektroonilise luure üksust okupeeritud Sevastopolis, remondibaasi Krimmis Pervomaiske lähedal, logistikakeskust Hersoni oblastis Podove lähistel ning droonide hoiukohta Zaporižžja oblastis okupeeritud Tokmaki ligidal, teatas kindralstaap.

Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku raketirünnaku, milles hukkus vähemalt neli inimest

Venemaa korraldas ööl vastu 1. augustit teise suure raketirünnaku Ukraina vastu 48 tunni jooksul, sihtides pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Rünnakus hukkus vähemalt üheksa inimest, vigastada sai 28, nende seas 17- ja 13-aastased poisid.

Kiievi linnapea Vitali Klitško sõnul on haiglasse viidud 17 vigastatut.

Plahvatused põhjustasid tulekahjusid ja ulatuslikke purustusi mitmes Kiievi linnaosas. Kannatada said elumajad, laod ja muud hooned ning mitmel pool jäid inimesed rusude alla lõksu.

Ukraina võimud jätkavad päästetöid ning hoiatavad, et hukkunute ja vigastatute arv võib veel kasvada. Rünnak toimus vaid kaks päeva pärast eelmist Venemaa ulatuslikku õhurünnakut Ukrainale.

Rünnakud jätkuvad ja kahjude täielik ulatus ei ole veel selge.

Kohaliku aja järgi umbes kell 1.33 öösel kostsid linnas plahvatused. Ukraina õhujõud hoiatasid, et Kiievi poole on teel mitu ballistilist raketti. Plahvatusi järgnes kella 2.16 ja 3.20 paiku öösel.

Klitško kutsus elanikke üles viivitamatult varjuma, hoiatades, et Venemaa ründab linna ballistiliste rakettidega.

Venemaal puhkes suures naftakeemiatehases tulekahju

Venemaal Tatarstanis asuvas Nižnekamski linnas puhkes reede õhtul tulekahju suures naftakeemiatehases. Kohalike elanike sõnul järgnes tulekahjule plahvatus. Tehase kohal oli näha paksu suitsu.

Praeguseks on tulekahju lokaliseeritud ja inimeste elule ega tervisele ohtu ei ole. Ka õhukvaliteeti kontrollitakse.

Ettevõte ei avaldanud põlengu põhjust, kuid Ukraina seirekanalid väitsid, et tegemist võis olla droonirünnakute järel tekkinud süsteemirikkega.

Tehas asub Ukraina piirist enam kui 1200 kilomeetri kaugusel ning on üks Venemaa suurimaid naftakeemiaettevõtteid. Seda on varem seostatud Ukraina rünnakutega Venemaa tööstusobjektide vastu.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1470 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 447 620 (+1 470);

- tankid 12 231 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 25 060 (+4);

- suurtükisüsteemid 47 127 (+82);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1 980 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1 527 (+2);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2 097 (+16);

- operatiivtaktikalised droonid 437 503 (+1 838);

- tiibraketid 5 005 (+0);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 128 497 (+463);

- eritehnika 4 484 (+1);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.