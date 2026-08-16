Maroko politsei pidas kinni üle saja Ceutasse tungida püüdnud inimese

Maroko politsei pidas laupäeval kinni 111 inimest, kes püüdsid tungida Hispaania Põhja-Aafrika territooriumile Ceutasse. Mõlemal pool piiri on julgeolekumeetmeid tugevdatud, kuna sotsiaalmeedias levisid üleskutsed uuele massilisele piiriületusele.

Laupäevane piiriületuskatse toimus kaks nädalat pärast seda, kui Ceutasse tungis massiliselt enam kui 72 000 rändajat. Toona hukkus vähemalt 96 inimest.

Maroko siseministeeriumi allikas teatas uudisteagentuurile Reuters, et laupäeval kinnipeetute hulgas oli 109 Sahara-tagusest Aafrikast pärit inimest ja kaks Maroko kodanikku. Nad tabati Ceuta lähistel asuvas Maroko linnas Fnideqis või selle ümbruses.

Hispaania uudisteagentuuri EFE andmetel kasutas Maroko politsei pisargaasi, et ajada laiali rändajate rühmad, mis olid kogunenud piirist umbes kolme kilomeetri kaugusel asuvatele küngastele.

EFE ja Hispaania riigitelevisiooni TVE teatel andis Maroko siseministeerium nende ajakirjanikele käsu Fnideqist viivitamatult lahkuda.

Ceutas valvasid Hispaania sõdurid toidupoode, samas kui politsei patrullis peatänavatel.

Madrid paigaldas pärast massilist piiriületust Ceutasse ujuvtõkke ja saatis Hispaania mandriosast piirkonda üle 500 lisapolitseiniku, kasvatades korrakaitsjate koguarvu piirkonnas enam kui 1600-ni. Siseministeeriumi teatel jäävad lisajõud paigale nii kauaks, kui vaja.

"Jätkame vajaliku isikkoosseisu saatmist, et taastada võimalikult kiiresti normaalne olukord ja vältida 30. juuli sündmuste kordumist," ütles Hispaania siseminister Fernando Grande-Marlaska neljapäeval.

Minister lisas, et Ceutasse viibis jätkuvalt umbes 5000 sisserändajat.

Grande-Marlaska sõnul ei lubata ebaseaduslikult sisenenud rändajatel territooriumile jääda, reisida Hispaania mandriosale ega saada seaduslikku staatust, välja arvatud äärmise haavatavusega seotud harvadel erandjuhtudel.

Isikud, kellel puudub õigus riiki jääda, saadetakse tagasi Marokosse.

Selle nädala alguses teatas Rabat, et jälgib teadmata päritoluga sotsiaalmeediapostituste ja sõnumite levikut, mis kutsuvad üles 15. augustil toimuvale massilisele piiriületusele. Võimud hoiatasid, et võtavad nii korraldajad kui ka osalejad vastutusele.