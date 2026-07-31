Hispaania enklaavis Ceutas puhkes ulatuslik rändekriis

Tuhanded migrandid valgusid Marokost üle piiri Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi, põhjustades piirkonna suurima rändekriisi alates 2021. aastast. Kohalikud julgeolekujõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada.

Neljapäeval ületati piiri mitmel viisil, inimesed kõndisid mööda Tarajali piiritammi, ujusid merd mööda üle piiri või ronisid üle rannikul asuvatest tõketest. Sotsiaalmeedias levivatel videolõikudel on näha, et Hispaania piirivalvurid ei suutnud rahvamassi peatada.

Sotsialistist peaminister Pedro Sánchez teatas, et külastab Ceutat (Hispaania enklaav ja EL-i territoorium, millel on maismaapiir Aafrikaga – toim) reedel koos siseminister Fernando Grande-Marlaskaga.

Sánchez keeldus esialgu välja kuulutamast riiklikku eriolukorda, mida nõudis Ceuta autonoomse piirkonna juht. Mure avaliku korra ja julgeoleku pärast kasvas ning neljapäeva õhtul saatis Madrid sõjaväelased Ceuta tänavatele.

Ceutasse saabus viimase nädala jooksul vähemalt kaks tuhat migranti, kuid neljapäeval kasvas saabujate arv järsult. Enamik saabujatest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka terveid perekondi, sealhulgas lapsi.

Praegust kriisi peetakse suurimaks pärast 2021. aastat, mil Maroko lasi üle piiri enam kui kaheksa tuhat migranti vastusena Hispaania otsusele võtta ravile Lääne-Sahara iseseisvusliikumise Polisario juht Brahim Ghali. Toona peeti seda Maroko poliitiliseks surveavalduseks Hispaaniale.

Ajaleht The Times kirjutab, et neljapäeva õhtul hulkus Ceutas sihitult ringi suur hulk inimesi, kellel polnud kohta, kus peatuda või magada.

Üks Ceutasse saabunud mees jõudis piirkonda koos naise ja väikese tütrega. Ta ütles ajalehele The Times, et sai hommikul kõne, milles teatati, et Ceuta piir on avatud.

"Ma ei tahtnud, et me sellest võimalusest ilma jääksime. Marokos on palgad väga madalad," ütles mees. Ta avaldas lootust, et olles nüüd Euroopa Liidu pinnal, õnnestub tal koos perega jõuda Hollandisse, kus elab tema vend.