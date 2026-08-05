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Otse kell 13: Eesti ja Rootsi vanglaleppe allkirjastamine

Eesti
Ministeeriumite ühishoone
Ministeeriumite ühishoone Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ning Rootsi vanglateenistuse peadirektor Rikard Jermsten kirjutavad kolmapäeval alla Eesti ja Rootsi vanglarendi koostöömemorandumile.

Allkirjastamisele järgneb pressikonverents, kus antakse ülevaade vanglarendi leppe edasistest sammudest ja ajakavast.

Pressikonverentsil osalevad ka vanglateenistuse juht Rait Kuuse ja Rootsi vanglateenistuse üksuse juht Niklas Bellström.

Koostöömemorandum sisaldab kokkuleppeid praktiliste erisuste kohta, mis puudutavad Rootsi kinnipeetavate igapäevaelu Tartu vanglas, sealhulgas nikotiinitoodete kasutamist, kambritingimusi, riietust ja infokanaleid.

ERR näitab pressikonverentsi otseülekandes.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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