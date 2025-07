Terviseamet tuvastas Tallinna Inglirannas suure koguse soolebaktereid

Terviseamet tuvastas Tallinnas Russalka lähistel Inglirannas võetud veeproovis suures koguses soolebaktereid, mistõttu hoiatab amet, et seal ujumine on tervisele ohtlik.

Terviseamet võttis 23. juulil veeproovi, mille tulemused näitavad vees kõrget Escherichia coli sisaldust ning viiekordset soole enterokokkide ületust.

"Sellised tulemused on väga halvad ja selgelt murettekitavad," kommenteeris terviseameti põhja regionaalosakonna juhataja Tiia Luht.

"See viitab suurele fekaalsele reostusele, mis võib põhjustada inimestel erinevaid terviseprobleeme – näiteks nahalööbed, silmapõletik, kõhuviirused ning muud seedetrakti häired," lisas ta. Eriti raskelt võivad terviseprobleemid kulgeda lastel, vanemaealistel ja nõrga immuunsüsteemiga inimestel.

Terviseamet juhib tähelepanu, et haigestumisi on esinenud mitte ainult suplemisel, vaid ka märja liivaga mängimisel – eriti just väikelastel. Seepärast tuleb pöörata tähelepanu käte pesemisele enne söömist ja pärast veega või liivaga mängimist, manitseb amet.

Terviseamet soovitab suplusvette mitte minna, kui vesi on hägune või rohekaks värvunud; vees on prügi, õlikile või nähtavad vetikakogumid; vesi lõhnab ebameeldivalt; läheduses on kanalisatsiooni väljalasked, sadamad või sademevee torud.

Inglirand ei ole Tallinna ametlik supelrand, kuid paljud käivad seal siiski rannamõnusid kogemas.