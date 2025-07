Inglirannas käib vaatamata keelusildile palju rannalisi ujumas

Inglirannas on aga aastaid olnud probleeme saastunud veega, mistõttu paigaldati alles eelmisel aastal sinna uued ujumist keelavad sildid.

"Mis see juurprobleem on? See on ikkagi see sama, et seal asub mitu sademevee väljalasku ja tegelikult seal lähedal on ka sadam," lausus Kesklinna linnaosavanem Sander Andla.

Vaatamata sellele, et eelmisel aastal vajas 15 väikest patsienti erinevate seedetrakti nakkuste tõttu haiglaravi, käib Inglirannas rahvast palju.

Rannalised kinnitasid, et on hoiatavatest siltidest teadlikud.

"Seal on märk üleval. Me seal ei uju, aga siin on rand. Sinna juhitakse reovesi. Me teame seda ja ei uju seal," ütles rannaline Tatjana.

"See soolekepikene on ju igal pool olemas. Isegi meie kraanidest tuleb vesi, mida peab enne laskma joosta - sellel on kahtlane lõhn. Nii, et ma arvan, et siin pole midagi hullu," ütles Kristel.

"Soe ilm on Eestis nii harv, et ma arvan, et soojal päeval inimesed ilmselt ignoreerivad seda ja lähevad lihtsalt vette, aga ma olen sellest teadlik. Me tavaliselt läheme Piritale või Stromkale," ütles Robert.

Kesklinna linnaosavanem Andla rääkis, et pikas plaanis soovitakse ikkagi Ingliranna veekvaliteeti tõsta.

"Ainukene lahendus on ikkagi see, et need samad sademevee väljalasud tuleb nihutada eemale. Mis puudutab seda ajalist perspektiivi, siin tasub endale aru anda, et see ei ole nüüd selline töö, mida annab nädala ja kolme mehega ära teha, vaid see võtab linnaeelarvest mitu head miljonit," ütles Andla.

Andla nentis, et sel suvel väljalaskude nihutamiseni ei jõuta, aga ehk millalgi tulevikus. Seni jääb linnaosavalitsusel vaid üle tegeleda teavitustööga.