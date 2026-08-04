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Andmekaitse inspektsioon peatas juurdepääsu Treimann-Legranti veebilehele

Eesti
Tomas Märten Legrant ja Mallu Mariann Treimann-Legrant
Tomas Märten Legrant ja Mallu Mariann Treimann-Legrant Autor/allikas: ERR
Eesti

Andmekaitse inspektsiooni (AKI) korralduse alusel peatas veebimajutusteenuse pakkuja Zone teisipäeval blogija ja sisuloojana tuntud Malluka ehk Mallu Mariann Treimann-Legranti ja tema abikaasa Tomas Märten Legranti loodud ettevaatust.ee veebilehele juurdepääsu.

Tomas Märten Legrant jagas oma sotsiaalmeedias kirjavahetust veebimajutusteenuse pakkuja Zone'i klienditoega, kus anti teada, et AKI täitekorralduse alusel on avalik juurdepääs veebilehele ettevaatust.ee nüüdsest piiratud.

"Teil säilib juurdepääs veebilehe failidele failihalduri kaudu. Lisaks edastame Teile eraldi sisselogimisandmed, mille abil saate veebilehe avalehte vaadata," seisis kirjas.

Kirjas toodi lisaks välja, et avaliku ligipääsu taastamiseks on vaja AKI kinnitust või nõusolekut.

MTÜ Ettevaatust loodud veebileht ettevaatust.ee koondab seksuaal- ja lähisuhtevägivallatsejate profiilid nõnda, et kasutaja saab ülevaate kurjategija andmetest otseviitega karistusregistrisse.

AKI käskis juunis selle tegevuse lõpetada, sest ameti hinnangul toimis leht alternatiivse karistusregistrina. Inspektsioon nõudis kurjategijate nime, foto ja kohtulahendi viidete eemaldamist.

"Karistusregistrit – see meenutab pigem karistusregistrit – võib pidada ainult riik või riigi järelevalve all," ütles ameti peadirektor Pille Lehis.

Veebilehe pidaja pidi täitma inspektsiooni korralduse hiljemalt 29. juuniks. Lehe algne kaaslooja Mallu Mariann Treimann-Legrant ameti otsusega ei nõustunud.

"Miks peab reguleerima? Miks on riigil nii kohutavalt vaja kaitsta kurjategijaid? Ma ei räägi suvalisest taskuvargast, ma räägin kurjategijatest, kes rikuvad väikeste laste elud igaveseks, naiste elud igaveseks. Miks neid on vaja kaitsta?" küsis Treimann-Legrant juunis.

Toimetaja: Johanna Alvin

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