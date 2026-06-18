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AKI hinnangul on Treimann-Legranti veebileht omaalgatuslik karistusregister

Eesti
Mallu Mariann Treimann-Legrant
Mallu Mariann Treimann-Legrant Autor/allikas: ERR
Eesti

Andmekaitse inspektsioon (AKI) nõuab veebilehelt ettevaatust.ee kurjategijate nime, foto ja kohtulahendi viidete eemaldamist. Amet leidis, et tegu on keelatud eraalgatusliku karistusregistri pidamisega, mida ei saa võrrelda näiteks uudisteportaali arhiiviga.

MTÜ Ettevaatust loodud veebileht ettevaatust.ee koondab seksuaal- ja lähisuhtevägivallatsejate profiilid nõnda, et kasutaja saab ülevaate kurjategija andmetest otseviitega karistusregistrisse.

AKI käskis selle tegevuse lõpetada, sest ameti hinnangul toimib leht alternatiivse karistusregistrina.

"Karistusregistrit – see meenutab pigem karistusregistrit – võib pidada ainult riik või riigi järelevalve all," ütles ameti peadirektor Pille Lehis.

Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul loob veebileht petliku mulje terviklikkusest.

"Lastega töötamise või lastega kokkupuutumise keeld on eluaegselt 6400 inimesel. Lisaks on lühemaaegne lastega töötamise keeld veel 5000 inimesel. See näputäis, mis seal on, loob ühiskonnas täiesti eksitava turvatunde. Sellist asja ei saa lubada," sõnas minister.

Veebilehele võivad alles jääda vaid viited meedias ilmunud artiklitele, sest ajakirjandusel on eraldi õiguslik alus.

AKI selgitas, et artiklid annavad lisaväärtuslikku analüüsi koos kirjelduse ja kontekstiga, mitte ei kuva lihtsalt kurjategijate loetelu.

Teisalt on avalikuks kasutuseks sarnase iseloomuga näiteks maksehäirete registrid, kus Lehise sõnul on avalik huvi õigustatud ning seepärast on ka erisätted isikuandmete kaitseseaduses (seotud majanduslike suhetega, kus andmete avaldamine on rangelt reguleeritud).

"Igasuguseks isikuandmete töötlemiseks peab olema õiguslik alus. Kui me räägime näiteks infoportaalidest või maksehäireregistritest, siis seal on õigustatud huvi," ütles Lehis.

Lehise sõnul ei oleks ettevaatust.ee lehe pidamine õigustatud ka siis, kui avalik huvi sellele oleks suurem, sest AKI otsusel on tegemist siiski registriga, mida tohib pidada vaid riik. Kui aga eemaldada lehelt otsingumootor, fotod ja sünniajad, kas siis võiks lehte pidada?

"Seda peaks eraldi jälle hindama. Kui seal ikkagi on: "Pille Lehis - karistusseadustiku see ja too säte ja ta on selles süüdi mõistetud," siis see on tegelikult täpselt sama," sõnas peadirektor.

Veebilehe pidaja peab täitma inspektsiooni korralduse hiljemalt 29. juuniks, amet hindas, et tõenäoliselt tuleb lihtsalt veebilehe kättesaadavust piirata. Lehe algne kaaslooja Mallu Mariann Treimann-Legrant ameti otsusega ei nõustunud.

"Miks peab reguleerima? Miks on riigil nii kohutavalt vaja kaitsta kurjategijaid? Ma ei räägi suvalisest taskuvargast, ma räägin kurjategijatest, kes rikuvad väikeste laste elud igaveseks, naiste elud igaveseks. Miks neid on vaja kaitsta?" ütles Treimann-Legrant.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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