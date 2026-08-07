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Viimaste nädalate jooksul on politsei tabanud 99 ebaseaduslikku sisserändajat

Eesti
Politseioperatsioon Nõmmel. Migrandid kogunesid teises hoones, kui maja, mille ees nad fotol on.
Politseioperatsioon Nõmmel. Migrandid kogunesid teises hoones, kui maja, mille ees nad fotol on. Autor/allikas: Erakogu
Eesti

Politsei on viimase kahe nädala jooksul tabanud 99 inimest, kelle puhul on põhjust arvata, et neil ei ole õiguslikku alust Eestis viibimiseks, rääkis politsei- ja piirivalveameti (PPA) Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru.

Veel esmaspäeval ütles PPA peadirektori asetäitja piirivalvealal Veiko Kommusaar, et politsei on tabanud 81 ebaseaduslikku sisserändajat. "Ennekõike on see meie silmis hübriidrünnak ja kindlasti ei ole need tavapärased migrandid," nentis Aru.

Politsei teeb igapäevaselt kontrolltegevusi näiteks riiki sisenevatel teedel ning Tallinna lennujaamas ja suuremates sadamates. Aru rääkis, et 4. augustil tabas politsei Tallinna kesklinnas kümmekond inimest, kellel polnud alust riigis viibimiseks. Nad olid Somaaliast pärit.

Neljapäeval ega reedel pole politsei ühtegi uut juhtumit seoses ebaseaduslike sisserändajatega avastanud. Siiski pole Aru sõnul oodata, et rändesurve oleks lähipäevil lõppemas.

Ta ütles, et kinnipidmisasutuses, kus ebaseaduslikud sisserändajad praegu on, on erimeelsused lihtsad tekkima. "Viimase paari nädala jooksul on üsna mitu konflikti juba olnud," lisas Aru. Seni on politsei suutnud need vähese vaevaga lahendada.

On olnud juhtumeid, kus politseid on ähvardatud. Üldiselt on siiski kinnipidamisasutuses olmekonfliktid. "Näiteks toidujärjekorras lähevad inimesed üksteisele vastu, tekivad rüselused ja nügimised," nentis Aru. Lisaks on tekkinud arusaamatusi, kui keegi on mõne teise kinnipeetava toidu ära söönud.

Mõningatel juhtudel õnnestub 48 tunni jooksul saata inimene tagasi riiki, kust ta Eestisse ebaseaduslikult tuli. Mõnikord võib see aga mitu aastat aega võtta.

Keskmiselt saab politsei kodanikelt ööpäeva jooksul viis kuni kümme kõnet seoses ebaseaduslike sisserändajatega. Aru sedastas, et kuigi tuleb ka asjakohaseid kõnesi, ei tohiks arvata, et kõik teise nahavärviga inimesed on probleemsed. "Pigem tuleks helistada siis, kui inimene näib olevat eksinud, on räsitud olekus või on suuremad grupid eksleva olekuga," lisas ta.

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