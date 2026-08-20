Reedel on vahelduva pilvisusega ilm

Eeloleval ööl liigub väike osatsüklon Soome lahelt Laadoga taha. Pilvkate on vahelduv, siin-seal vähene, kuid mitmel pool rabistab siiski hoovihma, võib olla äikest ja tekkida udu. Päeval jääb Eesti lõunapoolse nõrga kõrgrõhuala ja Skandinaavia madalrõhuala piirimaile. Pilvkate on muutlik, hooti sajab vihma ning kohati on äikest.

Saabuval ööl on pilvisus vahelduv ning mitmel pool sajab hoovihma. Kohati on võimalik ka äike ja on udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul iiliti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 8 kuni 14, rannikul kuni 16 kraadi.

Reede hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, Kagu-Eestis pilvisem ning paiguti sajab hoovihma. Tuul puhub läänest, saartel ka lõunast 2-8, Virumaa rannikul iiliti kuni 13 m/s. Sooja on 12 kuni 17 kraadi.

Päeval on pilvisus vahelduv, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Puhub lõunakaare, ennelõunal põhjarannikul läänekaare tuul 3-9, rannikul iiliti kuni 13 m/s. Sooja on oodata 17 kuni 22 kraadi.

Õhtul jääb pilvi siin-seal küll vähemaks, kuid mitmel pool sajab siiski hoovihma ning kohati võib olla ka äikest. Tuul puhub lõunakaarest 2-8, saarte rannikul iiliti 11 m/s ning sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Laupäeval pilvisus tiheneb. Intensiivne vihmasadu levib lõunast põhja-kirde suunas üle maa ning sähvib ka äike. Sooja on 15 kuni 19 kraadi. Pilvine, vihmane ja äikesega tuleb ka pühapäev. Nädala alguses on selgemat taevast juba veidi enam, kuid kohati rabistab siiski hoovihma. Kui pühapäeval on sooja keskmiselt vaid 16, siis esmaspäeval 18 ning teisipäeval 20 kraadi.