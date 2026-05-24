Esmaspäev tuleb soe, kohati sajab hoovihma

Foto: Siim Lõvi / ERR
Esmaspäeval on sooja kuni 19 kraadi, kuid mandril sajab kohati hoovihma.

Esmaspäeva öö hakul on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd aga lisandub pilvi ning Põhja-Eestis tuleb hommiku poole kohati hoovihma. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 3 kuni 9, iiliti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhusooja on 8 kuni 12 kraadi.

Esmaspäeva hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning mandril võib paiguti hoovihma sadada. Puhub nõrk, iiliti mõõdukas läänekaare tuul ning õhutemperatuur tõuseb 10 ja 15 kraadi vahele.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning mandril rabistab kohati hoovihma. Tuul puhub läänest ja loodest 5 kuni 11, iiliti 16, põhjarannikul pärastlõunal 8 kuni 13, iiliti 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on oodata 14 kuni 19, tuulepealsel rannikul paiguti kuni 11 kraadi.

Kuigi teisipäeval on pilvisus vähene ja vahelduv, võib pärastlõunal kohati hoovihma ja äikest tulla. Sooja on keskmiselt 16 kraadi.

Nädala keskel on pilvisus tihedam ning päevad tulevad vihmased. Kolmapäeval on mandril ka äikeseoht. Reedel on taevas muutlik ning vaid paiguti rabistab kergelt hoovihma.

Keskmine õhutemperatuur aga langeb, jäädes kolmapäeval 12, neljapäeval 11 ning reedel 13 kraadi juurde.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

