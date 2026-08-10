Ukraina väed andsid esmaspäeva päeval löögi naftakeemiatehasele Venemaal Tjumeni oblastis. Öösel ründasid ukrainlased Tatarstanis paiknevat suurt naftatöötlemistehast. Ukraina sai USA-lt loa osta Türgilt suur kogus rakette ja nende laskeseadeldisi ning mürske, mida saab kasutada nii ründe- kui ka kaitseoperatsioonides Venemaa vastu.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 10. augustil kell 19.45:

- Ukraina ründas naftakeemiatehast Tjumeni oblastis;

- Ukraina ründas suurt naftarafineerimistehast Tatarstanis;

- Ukraina luure andmeil ületab Venemaa rakettide tootmisplaani;

- Ukraina saab Türgilt suure koguse ründerelvi;

- Harkivi oblastis sai Vene mürsurünnakus surma viis inimest;

- Venemaa teatas 1134 Ukraina drooni allatulistamisest;

- Ukraina rindel toimus 213 lahingukokkupõrget;

- Zelenski teatas uutest kontaktidest õhutõrjepakettide kindlustamiseks;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1470 sõdurit.

Ukraina ründas naftakeemiatehast Tjumeni oblastis

Ukraina väed andsid esmaspäeval löögi Tobolskneftehimi naftakeemiatehasele Venemaal Tjumeni oblastis, teatas Ukraina peastaap. Tehas asub enam kui 2000 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Droonirünnaku tõttu anti Tjumeni oblastis kohaliku aja järgi kella 13 paiku õhuhäire. Oblasti kuberner Aleksandr Moor ütles kella 16.40 paiku, et allakukkuvad droonid põhjustasid tööstusobjektil tulekahju, kuid ei täpsustanud intsidendi asukohta.

Kahjustada saanud rajatis asub Tobolski linnas, umbes 2200 kilomeetri kaugusel Ukraina-Venemaa piirist. Peastaabi teatel tabas rünnak tehase keskset gaasifraktsioneerimisseadet.

Seade töötleb aastas 6,6 miljonit tonni toorainet ja toodab Venemaa sõjatööstuskompleksile üliolulisi materjale.

Teate kohaselt valmistatakse neist materjalidest raketikütuse komponente, lennukikütust, droonide komposiitmaterjale ja kõrge oktaaniarvuga bensiini.

Rünnaku tekitatud kahju ulatust alles hinnatakse, lisas peastaap.

Ukraina ründas naftarafineerimistehast Tatarstanis

Ukraina õhurünnak tabas ööl vastu esmaspäeva Venemaal Tatarstanis paiknevat suurt naftatöötlemistehast.

Nižnekamski elanikud teatasid droonirünnakust, teatas uudistekanal RBK-Ukraina viitega sotsiaalmeediapostitustele. Esialgsetel andmetel kuulsid linnaelanikud plahvatusi ja teatasid droonide ülelennust. Peagi hakkasid ühismeediakanalites levima ka sündmuskohalt tehtud videod ja fotod.

❗️Nizhnekamsk, one of Russia's key oil refining and petrochemical centers, came under drone attack early this morning. The TANECO refinery was targeted. The complex has a design processing capacity of about 15 million tonnes per year, making it one of Russia's largest. #Russia pic.twitter.com/MQAp8MZy6b — NOELREPORTS (@NOELreports) August 10, 2026

Tatarstani Vabariigi presidendi Rustam Minnihanovi pressiteenistuse teatel sai Ukraina droonirünnakus Nižnekamski tööstus- ja tsiviilobjektidele 12 inimest surma ja 39 kannatada, teatasid Venemaa uudistekanalid.

Linna on saadetud täiendavad meditsiinimeeskonnad Naberežnõje Tšelnõst ja Kaasanist. Minnihanov kuulutas seoses rünnakuga välja leinapäeva.

Nižnekamsk on üks Venemaa peamisi naftatöötlemiskeskusi. Seal asuvad kaks suurt naftatöötlemistehast – TANEKO ja TAIF-NK. Ettevõtted tegelevad nafta ja gaasikondensaadi töötlemisega.

Need ettevõtted on korduvalt olnud droonirünnakute sihtmärgiks ning kuuluvad Venemaa kütuse- ja energiataristu võtmeobjektide hulka.

Ka varem on Nižnekamski tööstusobjektid langenud droonirünnakute sihtmärgiks.

Näiteks teatasid kohalikud elanikud 31. juuli hommikul Nižnekamskis rohkem kui 30 plahvatusest. Seejärel oli ühe naftatöötlemisettevõtte territooriumil näha tugevat tõrvikleeki.

Ukraina luure andmeil ületab Venemaa rakettide tootmisplaani

Venemaa täidab enamiku peamiste raketitüüpide tootmisplaane 110–120 protsendi ulatuses, mis loob eeldused massiivsete rünnakute jätkumiseks Ukraina vastu, ütles Ukraina sõjaväeluure (GUR) asejuht Vadõm Skibitski intervjuus väljaandele RBK-Ukraina.

Tema sõnul suunab Moskva ressursse ümber kõige tõhusamate relvasüsteemide tootmiseks ning nende süsteemide valmistamiseks, mille jaoks on Venemaa tööstusel vajalikud komponendid olemas. Skibitski märkis, et selline suundumus on täheldatav selle aasta teisest kvartalist alates.

Seetõttu ei tasu tema hinnangul oodata Venemaa raketirünnakutes pikka pausi ning Ukraina peab valmistuma uuteks rünnakuteks, eelkõige energeetika- ja kaugkütteobjektide vastu.

"Peamiste raketirelvastuse tüüpide puhul on nende kuupõhise tootmisplaani täitmine praegu 110–120 protsenti. Juulis täideti H-101 (v.k. X-101) tootmisplaan 140 protsendi ulatuses, Kalibrite oma 111 protsendi ja H-35 (X-35) tiibrakettide oma 200 protsendi ulatuses," rääkis GUR-i asejuht.

Skibitski sõnul oli Venemaa 3. augusti seisuga juba täitnud terve aasta plaani rakettide Tsirkon ja Oniks tootmiseks. Venelased tootsid seitsme kuuga 33 Tsirkoni ja 60 Oniksit. Algselt olid need laevavastased raketid, kuid pärast moderniseerimist kasutatakse neid ka maapealsete sihtmärkide ründamiseks.

Tootmisplaanide ületamist täheldatakse ka teiste raketitüüpide puhul.

GUR-i andmetel on Venemaal praegu umbes 400 raketti õhutõrjesüsteemidele S-400, mida kasutatakse ka Ukraina maapealsete sihtmärkide ründamiseks, ligikaudu 130 ballistilist raketti Iskander-M ning umbes 100 Põhja-Korea raketti KN-24.

Suurendades ballistiliste rakettide kasutamist Ukraina vastu, püüab Venemaa ära kasutada Ukraina õhutõrje ballistiliste rakettide vastaste vahendite nappust.

Ukraina luure andmetel kavatseb Venemaa augustis toota 72 H-101 raketti. Sama palju kavandati toota ka juulis, kuid tegelik toodang ulatus 87 raketini.

"Mis puudutab 3M14 Kalibrit, siis augusti tootmisplaan on 26 raketti. Juulis oli plaan samuti 26, kuid tegelikult toodeti 29," lisas Skibitski.

Skibitski rääkis ka, et venelased on peatanud hüperhelikiirusega rakettide Kinžal ja H-32 (v.k. X-32) tootmise. Selle tulemusel on nad saanud suunata ressursse ümber ballistiliste rakettide tootmisele.

Lisaks kiirendab Venemaa GUR-i andmetel satelliitsidevõrgu Rassvet kasutuselevõttu. Venelaste plaani kohaselt peaks see süsteem asendama USA päritolu Starlinki.

Juuni alguses teatas Ukraina luure, et Venemaa võib lasta Ukraina pihta kuni 100 ballistilist raketti kuus, ilma et tema varud seejuures märgatavalt väheneksid.

Zaporižžja pärast Venemaa õhurünnakut Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Darya Nazarova

Ukraina saab Türgilt suure koguse ründerelvi

Ukraina sai USA-lt loa osta Türgilt suur kogus rakette ja nende laskeseadeldisi ning mürske, mida saab kasutada Ukraina suurendamiseks nii ründe- kui ka kaitseoperatsioonides Venemaa vastu.

Ukraina saab Türgilt soetada 70 ballistilist raketti M39 ATACMS, 12 mitmikraketiheitjat M270 ning kümneid tuhandeid kobarlahingumoona sisaldavaid mürske ja rakette, selgub USA välisministeeriumi raportis, mis avaldati 6. augustil 2026 kongressi ametlikus dokumendiregistris.

Relvatarned toimuvad Türgi, Bulgaaria ja USA kaitse- ning logistikaettevõtete kaudu, kellel on selleks vajalikud ekspordiload.

Ukrainale kavandatud relvastuse nimekirjas on lisaks 12 mitmikraketiheitjale M270 ja 70 ballistilisele raketile M39 ka 2524 juhitamatut raketti M26 koos DPICM-kobarlõhkepeadega; 47 000 kobarlahingumoona sisaldavat suurtükimürsku M509A1 , mida kasutatakse iseliikuvatel suurtükkidel 2S7 Pion.

USA välisministeerium on teatanud, et on valmis nende relvade üleandmist lubama, kuna see on kooskõlas USA julgeolekuabi puudutavate poliitiliste eesmärkidega.

Dokumentide kohaselt soovib Türgi vähendada oma vananenud relvavarusid, et suunata ressursse olemasolevate relvasüsteemide moderniseerimisse ja hooldusse. Ukraina kavatseb saadud relvastust kasutada oma tulejõu tugevdamiseks nii ründe- kui ka kaitseoperatsioonides Venemaa agressiooni vastu.

Relvade üleandmine võib alata pärast seda, kui USA Kongress on dokumendid ettenähtud tähtaja jooksul läbi vaadanud. USA välisministeerium saatis vastavad teatised USA seadusandjatele 3. augustil 2026.

Harkivi oblastis sai Vene mürsurünnakus surma viis inimest

Venemaa mürsurünnakus Ukraina Harkivi oblastile sai surma viis inimest, teatas esmaspäeval oblasti prokuratuur.

"10. augustil korraldas Vene vägi ulatusliku suurtükirünnaku Tšuhujivi piirkonna Buhajivka küla elurajoonile. Mitu elumaja hävis vaenlase rünnaku tagajärjel. Viis inimest sai surma," ütles prokuratuur Telegramis edastatud avalduses.

Venemaa teatas 1134 Ukraina drooni allatulistamisest

Venemaa õhukaitse tulistas ööl vastu esmaspäeva alla 1134 Ukraina drooni, teatas Vene kaitseministeerium, ajakohastades andmeid.

"Õhukaitse vahenditega tulistati alla 11 juhitavat lennukipommi ja 1134 lennuki-tüüpi mehitamata lennuaparaati," ütles ministeerium.

Rohkem kui neli aastat pärast Venemaa laiaulatusliku pealetungi algust Ukraina vastu on diplomaatia seiskunud ning kaks riiki on hoogustanud kaugmaarlööke, mis on toonud kaasa tsiviilohvrite arvu kasvu.

Vene kaitseministeeriumi teatel olid Ukraina rünnakud suunatud umbes 15 Venemaa piirkonna ja annekteeritud Krimmi vastu.

Kesk-Venemaal asuvas Tatarstanis olid piirkondlike võimude avalduse kohaselt "massiivsed" löögid suunatud tööstuslinna Nižnekamski pihta, mis asub umbes 1600 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Ukraina rindel toimus 213 lahingukokkupõrget

Ukraina vägede ja Vene sissetungijate vahel registreeriti pühapäeval rindejoonel kokku 213 lahingukokkupõrget, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

Vaenlane püüdis kõige aktiivsemalt rünnata Lõmani ja Kostjantõnivka suundadel.

"Päeva algusest on toimunud kokku 213 lahingukokkupõrget. Agressor andis ühe raketilöögi üheksa raketiga, sooritas 66 õhurünnakut 211 juhitava õhupommiga, kasutas rünnakuteks 6347 drooni ning tulistas meie vägede positsioone ja asustatud punkte 2114 korda," loetles peastaap pühapäeval kell 22.00 antud olukorra ülevaates.

Põhja-Slobožanštšõna ja Kurski suundadel registreeriti päeva algusest kaks lahingukokkupõrget. Samas kui vaenlane tulistas Ukraina vägede positsioone ja asustatud punkte 41 korda.

Lõuna-Slobožanštšõna suunal tegid Vene väed 12 rünnakut Ukraina positsioonidele Starõtsja, Vovtšanski ja Artilne lähedal ning Izbõtske, Volohhivka, Kupõne ja Hatnje suunas. Kaks lahingut olid endiselt käimas.

Kupjanski suunal tegi vaenlane kaks rünnakut Petropavlivka lähedal ja Novoplatonivka suunas.

Lõmani suunal lõid Ukraina väed tagasi 27 Vene vägede katset edeneda Novojehorivka, Novoselivka, Torske ja Jampili lähedal ning Drobõševe, Lõmani, Dibrova ja Ozerne suunas. Seitse relvakokkupõrget on käimas.

Slovjanski suunal lõid Ukraina väed edukalt tagasi seitse vaenlase katset edeneda Riznõkivka lähedal ja Rai-Oleksandrivka suunas. Kramatorski suunal tegid Vene väed kolm rünnakut Nõkõforivka lähedal ja Jurkivka suunas.

Kostjantõnivka suunal lõid Ukraina väed tagasi 24 vaenlase rünnakut Kostjantõnivka ja Illinivka lähedal ning Dovha Balka ja Mõkolaipillja suunas. Kaks lahingut on käimas.

Vaenlane tegi 19 rünnakut Pokrovski suunal. Vene väed püüdsid edeneda Novooleksandrivka, Kotlõne, Udatšne ja Molodetske lähedal ning Kutšeriv Jari, Nove Šahhove, Ševtšenko, Svitle, Serhiivka, Muravka, Matjaševe ja Novopavlivka suunas. Kaks relvakokkupõrget on endiselt käimas.

Esialgsetel hinnangutel hävitasid Ukraina väed ühe suurtükiväesüsteemi, kütusehoidla, 25 isikkoosseisu varjendit ja kolm droonide juhtimispunkti. Kahjustada sai kolm suurtükiväesüsteemi, kuus sõidukit, kaks eritehnika ühikut, 13 droonide juhtimispunkti ja 120 isikkoosseisu varjendit. Kokku hävitati või suruti maha 390 erinevat tüüpi drooni.

Oleksandrivka suunal tegid Vene väed kolm rünnakut Danõlivka ja Nove Zaporižžja suunas.

Huljaipole suunal lõid Ukraina väed tagasi 17 vaenlase rünnakut Vozdvõživka, Hirke, Huljaipilske, Rivne ja Tsvitkove suunas. Kaks lahingut on käimas.

Orihhivi suunal lõid Ukraina väed tagasi kaks vaenlase katset edeneda Prõmorske suunas ja Plavni lähedal.

Dnipro jõe suunal Venemaa pealetungioperatsioone ei registreeritud. Teistel suundadel olulisi muutusi ei toimunud.

Zelenski teatas uutest kontaktidest õhutõrjepakettide kindlustamiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas uutest kontaktidest vahendajatega, mille eesmärk on kindlustada Ukrainale õhutõrjepaketid.

"Sel nädalal toimuvad uued kontaktid vahendajatega eriti vajalike sammude ja ettepanekute osas. Ukraina on diplomaatiliselt alati aktiivne. Toimuvad uued kontaktid õhutõrjepakettide kindlustamiseks ehk meie riigi ja meie inimeste kaitseks," ütles president oma pühapäevaõhtuses videopöördumises.

"Veel üks asi. Mis iganes ka ei juhtuks, siis me mäletame, et kõik tugineb meie üksuste ja meie sõdurite vastupidavusele rindejoonel. Sel nädalal on põhjust kiita meie rahvuskaardi 14. brigaadi, mis võitleb Dobropillja piirkonnas. Aitäh teile, sõdalased! Kostjantõnivka suunal 100. eraldiseisvat mehhaniseeritud brigaadi. Aitäh teile! Kramatorski suunal aitäh 24. eraldiseisvale mehhaniseeritud brigaadile. Ja aktiivse lahingutegevuse piirkondades tänan ka 79. eraldiseisvat ründedessantbrigaadi," loetles Zelenski.

"Avaldan tänu kõigile, kes kaitsevad meie riiki ja meie positsioone. Kõigile, kes peavad meeles, et Ukraina ja Ukraina iseseisvuse saatuse määrab see panus, mille igaüks meist reaalselt annab Ukraina kaitsmisse ja meid ümbritsevate inimeste toetamisse," jätkas riigipea.

Vene vägi ründas sel nädalal Ukrainat 61 raketi, rohkem kui 1560 ründedrooni ja 1540 juhitava lennukipommiga.

"Venemaa jätkab panustamist ballistilisele terrorismile, mis ei piirdu ainult ühe linna või kogukonnaga. Ainuüksi sel nädalal kasutati Ukraina vastu 61 erinevat tüüpi raketti, millest 56 olid ballistilised. Samuti kasutati üle 1560 ründedrooni ja 1540 liugpommi," täpsustas Zelenski.

"Iga selline rünnak elu vastu tuletab meile ikka ja jälle meelde, et vajame rohkem survet, rohkem sanktsioone Venemaa vastu ja rohkem õhukaitset Ukrainale," lisas president.

Vene vägi korraldas ööl vastu pühapäeva ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina Odessa sadamalinnale, kus kannatada sai 14 inimest.

"Kahjuks on Odessa piirkonnale korraldatud ulatusliku raketi- ja droonirünnaku tagajärjel kannatada saanute arv tõusnud 14-ni. Kuus kannatanut viibib praegu haiglaravil. Üks on kriitilises seisundis ja viie vigastused on keskmised," täpsustas linna sõjaväeadministratsiooni juht Oleh Kiper. "Kõik saavad vajalikku meditsiinilist ja psühholoogilist abi," kinnitas ta.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1470 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 459 210 (+1470);

- tankid 12 255 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 25 116 (+13);

- suurtükisüsteemid 47 669 (+48);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2019 (+6);

- õhutõrjesüsteemid 1558 (+2);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2181 (+10);

- operatiivtaktikalised droonid 452 994 (+1746);

- tiibraketid 5007 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 132 236 (+461);

- eritehnika 4511 (+6);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.