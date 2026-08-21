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Ukraina droonilöök tabas Permi rafineerimistehast

Välismaa
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Ukraina droonilöök tabas Permi naftatöötlustehast
Ukraina droonilöök tabas Permi naftatöötlustehast Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu reedet okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Moskva ei näe veel eeldusi Venemaa ja Ukraina sõja rahumeelseks lahendamiseks. Ukraina droonilöök tabas Permi naftatehast.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 21. augustil kell 8.51:

- Meedia: Ukraina droonid ründasid okupeeritud Krimmi energiataristut;

- Peskovi sõnul pole optimismi rahumeelse lahenduse osas;

Ukraina droonilöök tabas Permi naftatöötlustehast

Vene multifilmisari sattus Zelenski viimaste sanktsioonide alla.

Ukraina droonilöök tabas Permi rafineerimistehast

Ukraina droonid ründasid ööl vastu reedet Permi piirkonnas asuvat suurt naftarafineerimistehast. Permi linn asub umbes 1600 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist ning seal asub üks Venemaa suurimaid rafineerimistehaseid.

Meedia: Ukraina droonid ründasid okupeeritud Krimmi energiataristut

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu reedet okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut.

Väidetavalt ründasid Ukraina droonid Krimmis asuvat Tauria elektrijaama, mis on piirkonna suuruselt teine elektrijaam. Sotsiaalmeedias levivad veel väited, et Ukraina droonid ründasid Lääne-Venemaal asuvaid sihtmärke.

Peskovi sõnul pole optimismi rahumeelse lahenduse osas

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Moskva ei näe veel eeldusi Venemaa ja Ukraina sõja rahumeelseks lahendamiseks.

Peskovi sõnul ei näe Moskva mingit põhjust optimistlikeks ootusteks võimaliku rahumeelse lahenduse osas.

"Praegu, seoses Kiievi režiimi seisukohaga, puuduvad igasugused eeldused optimismiks rahumeelse lahenduse osas. Dünaamika rinnetel on hästi teada. Kõrgeim ülemjuhataja on sellest korduvalt rääkinud. Sõjaline erioperatsioon jätkub," seletas Peskov.

Vene multifilmisari sattus Zelenski viimaste sanktsioonide alla

Ukraina kehtestas neljapäeval uued sanktsioonid Venemaa sõjatööstuskompleksi, propagandamasina ja muude sihtmärkide vastu, selgus president Volodõmõr Zelenski allkirjastatud määruste seeriast, mida vahendas ajaleht The Kyiv Independent.

Uute sanktsioonide nimekirjas on endine Ukraina seadusandja ja Regioonide Partei liige Juri Ivanjuštšenko ning Venemaa laste multifilmisarja "Maša ja karu" loojad.

Presidendiameti andmetel allkirjastas Zelenski neli sanktsiooniseadlust. Üks neist on suunatud Venemaa kaitsetööstusega seotud ettevõtete ja isikute vastu. See kehtestab piirangud 28 Venemaa kodanikule, 36 Venemaa ettevõttele ja ühele Hiina firmale.

"Jätkame süstemaatiliselt Venemaa sõjatööstuskompleksi heaks töötavate ettevõtete tuvastamist ja nende tegevuse piiramist," ütles presidendi sanktsioonivolinik Vladõslav Vlasiuk.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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