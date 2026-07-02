Kõrgõzstan otsib Venemaa kütusekriisi tõttu uusi tarnijaid

Venemaal süvenev kütusekriis mõjutab ka Kesk-Aasiat ning Kõrgõzstan on nüüd abi saamiseks pöördunud naaberriikide poole. Kõrgõzstan saab ligi 90 protsenti oma bensiinist Venemaalt.

Kõrgõzstani valitsus otsib võimalusi tarneallikate mitmekesistamiseks ja pöördus Kasahstani, Aserbaidžaani, Usbekistani, Türkmenistani ja Valgevene poole. Kõrgõzstani energeetikaministeerium teatas, et saatis neile riikidele ja ka Venemaa Föderatsioonile ametlikud taotlused kütusetarnete stabiilsuse tagamiseks, vahendas Meduza.

Kõrgõzstan saab ligikaudu 90 protsenti oma bensiinist Venemaalt. Energeetikaministeeriumi sõnul on riigis praegu kütusevarusid piisavalt, kuid ettevõtted hoiatavad, et mitmes tanklas napib juba AI-95 bensiini. Enim kasutatavat AI-92 bensiini jätkub hinnanguliselt veel 30–45 päevaks.

Ka Kõrgõzstani naaberriigis Usbekistanis on uudisteagentuuri Bloomberg teatel kütusehinnad juba tõusnud. Piirkonna suurim kütusetootja Kasahstan on aga kehtestanud ekspordipiirangud ja karmistanud piirikontrolli, et kaitsta oma siseturgu

Samal ajal süveneb Venemaal kütusekriis. Ukraina ründab Venemaa naftataristut ning ainuüksi juunis tabati rafineerimistehaseid Moskvas, Nižnekamskis, Tjumenis ja Volgogradis. Uudisteagentuuri Reuters teatel on Venemaa bensiinitootmine vähenenud 25 protsenti. Praegu toodab Venemaa päevas vaid 85 000 tonni bensiini, samas kui suvine nõudlus ulatub 110 000 tonnini päevas.

"Tundub, et Venemaa liigub sel suvel oma ajaloo rängima kütusekriisi suunas," ütlesid USA mõttekoja Energy Intelligence eksperdid.