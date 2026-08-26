Ceuta rändekriis ajas Hispaania ministrid omavahel riidu

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Ceuta rändekriis tekitab sotsialistist peaministri Pedro Sánchezi valitsusele üha suuremaid poliitilisi probleeme. Hiljuti andsid kaitse- ja siseminister vastukäivaid hinnanguid selle kohta, kas Hispaania luure oli valitsust võimaliku rändesurve eest hoiatanud.

31. juulil valgus Ceutasse ligi 72 000 migranti, mis tekitas tõsiseid küsimusi selle kohta, miks Hispaania luure ei tuvastanud piiri äärde kogunenud ebatavaliselt suurt inimhulka. See info oleks võimaldanud võimudel saata piirile rohkem korrakaitsejõude.

Teisipäeval ütles kaitseminister Margarita Robles parlamendis, et riiklik luurekeskus oli ametivõime võimaliku rändesurve eest hoiatanud juba 30. juulil.

"Meie relvajõud, luureteenistused ja loomulikult riiklik luurekeskus tegid tööd, mida neilt nõuti ja nõutakse ning jagasid ja analüüsisid seda teavet riiklike julgeolekujõudude ja valitsuse esinduse töötajatega," ütles Robles.

Roblesi väited on aga otseses vastuolus siseminister Fernando Grande-Marlaska versiooniga sündmustest. Siseminister on nädalaid väitnud, et keskvalitsus ei tugevdanud piirikaitset, sest äkilist rändevoogu ei olnud võimalik ette näha.

Teisipäeval lükkas siseminister kaitseministri väited otseselt ümber, öeldes, et Hispaania ega välisriikide luureteenistused ei tuvastanud Ceuta lähistel midagi ebatavalist ega andnud võimaliku rändesurve kohta hoiatust.

"Puudus igasugune raport, mis oleks ette ennustanud 30. juulil tegelikult aset leidnud sündmusi. Terve mõistus ütleb, et igasugust hoiatust oleks võetud tõsiselt ja sellele oleks vastavalt reageeritud," ütles siseminister.

Kaitseminister Robles jäi seejärel oma varasemale väitele kindlaks, öeldes, et luureteenistused olid võime hoiatanud juba 29. juulil. Ta siiski möönis, et hoiatus võidi edastada suuliselt, mitte kirjaliku raportina.

Politico kirjutab, et ministrite omavaheline jagelemine ja süüdistuste pildumine valmistab nüüd peaminister Pedro Sánchezile piinlikkust. Ceutas viibib endiselt tuhandeid ebaseaduslikke sisserändajaid ning Sánchez peab tõestama, et tema valitsus suudab tagada Ceuta pikaajalise julgeoleku.

Opositsiooni hinnangul pole aga Sánchezi valitsus suutnud kriisiga toime tulla ning püüab nüüd vastutusest kõrvale hiilida. Opositsiooni hinnangul tuleb nüüd välja selgitada, kas luure hoiatas valitsust ja kas neid hoiatusi oleks saanud kasutada piirikaitse tugevdamiseks.