Töövõime hindamise otsuseid vaidlustatakse üha vähem

Aastate jooksul on töövõime hindamise otsuste vaidlustamiste arv järjest vähenenud, kirjutas majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo vastuskirjas riigikogu liikmele Aleksandr Tšaplõginile.

Rahuldatud vaiete arv on aastate jooksul püsinud enam-vähem samal tasemel, kuid kuna vaiete koguarv on vähenenud, on rahuldatud vaiete osakaal kasvanud. Kui 2023. aastal rahuldati 17,5 protsenti vaietest, siis 2025. aastal 23,1 protsenti. Mullu vaidlustati 2564 töövõime hindamise otsust ehk 5,8 protsenti kõigist töövõimeotsustest ning neist rahuldati 577.

89 protsendil rahuldatud vaietest oli põhjuseks vaide käigus esitatud või ilmnenud uus teave inimese terviseseisundi kohta. 11 protsendil juhtudest hinnati olemasolevaid andmeid teisiti.

Kohtuvaidluste arv on aastate jooksul püsinud samas suurusjärgus. 2023. aastal jõudis kohtusse 51 töövõimehindamise otsust, 2025. aastal 48.

Ministeeriumi hinnangul on vaidlustatud otsuste arvu vähenemisele muu hulgas kaasa aidanud töövõime hindamise pidev kvaliteedikontroll, juhendite täiendamine ja terviseandmete kvaliteedi paranemine.

Terviseseisund võib ajas paraneda

Töövõime hindamise tulemuse muutumine ei pruugi tingimata tähendada hindamissüsteemi viga, kuna inimese terviseseisund võib aja jooksul paraneda või halveneda.

Mullu jäi umbes 72 protsendi kordushindamiste puhul töövõime hinnang samaks. 17 protsendil juhtudest hinnati töövõime eelnevaga võrreldes väiksemaks. See tähendab, et inimese terviseseisund oli halvenenud ja sellega seoses töövõime vähenenud. 12 protsendil juhtudest hinnati töövõime paranenuks.

Mullu oli 1234 juhtumit, kus varasem puuduv töövõime hinnati kordushindamisel osaliseks töövõimeks. 140 juhtumi puhul leiti puuduva töövõimega inimestel kordushindamisel, et nende töövõime ei ole vähenenud.

Vähenenud töövõimega inimeste arvu võivad osaliselt mõjutada töökeskkonnast tingitud ohud, mis omakorda vähendavad tervena elatud ja töötatud aastaid. Turvaline ja tervist hoidev töökeskkond peab toetama töövõime säilitamist ja selle vähenemise ennetamist.