X!

Töövõime hindamise otsuseid vaidlustatakse üha vähem

Eesti
Ministeeriumid
Ministeeriumid Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Aastate jooksul on töövõime hindamise otsuste vaidlustamiste arv järjest vähenenud, kirjutas majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo vastuskirjas riigikogu liikmele Aleksandr Tšaplõginile.

Rahuldatud vaiete arv on aastate jooksul püsinud enam-vähem samal tasemel, kuid kuna vaiete koguarv on vähenenud, on rahuldatud vaiete osakaal kasvanud. Kui 2023. aastal rahuldati 17,5 protsenti vaietest, siis 2025. aastal 23,1 protsenti. Mullu vaidlustati 2564 töövõime hindamise otsust ehk 5,8 protsenti kõigist töövõimeotsustest ning neist rahuldati 577.

89 protsendil rahuldatud vaietest oli põhjuseks vaide käigus esitatud või ilmnenud uus teave inimese terviseseisundi kohta. 11 protsendil juhtudest hinnati olemasolevaid andmeid teisiti.

Kohtuvaidluste arv on aastate jooksul püsinud samas suurusjärgus. 2023. aastal jõudis kohtusse 51 töövõimehindamise otsust, 2025. aastal 48.

Ministeeriumi hinnangul on vaidlustatud otsuste arvu vähenemisele muu hulgas kaasa aidanud töövõime hindamise pidev kvaliteedikontroll, juhendite täiendamine ja terviseandmete kvaliteedi paranemine.

Terviseseisund võib ajas paraneda

Töövõime hindamise tulemuse muutumine ei pruugi tingimata tähendada hindamissüsteemi viga, kuna inimese terviseseisund võib aja jooksul paraneda või halveneda.

Mullu jäi umbes 72 protsendi kordushindamiste puhul töövõime hinnang samaks. 17 protsendil juhtudest hinnati töövõime eelnevaga võrreldes väiksemaks. See tähendab, et inimese terviseseisund oli halvenenud ja sellega seoses töövõime vähenenud. 12 protsendil juhtudest hinnati töövõime paranenuks.

Mullu oli 1234 juhtumit, kus varasem puuduv töövõime hinnati kordushindamisel osaliseks töövõimeks. 140 juhtumi puhul leiti puuduva töövõimega inimestel kordushindamisel, et nende töövõime ei ole vähenenud.

Vähenenud töövõimega inimeste arvu võivad osaliselt mõjutada töökeskkonnast tingitud ohud, mis omakorda vähendavad tervena elatud ja töötatud aastaid. Turvaline ja tervist hoidev töökeskkond peab toetama töövõime säilitamist ja selle vähenemise ennetamist.

Toimetaja: Merilin Leetna

UUS HOOAEG

muusikaelamus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

06:58

Valitsus peab valima, kas luua hooldekodukohti või käia puudega inimestega kohut

06:50

Töövõime hindamise otsuseid vaidlustatakse üha vähem

06:24

USA meedia: CIA juht hoiatas Venemaad NATO ründamise eest

05:38

Venemaa korraldas raketirünnaku Kiievile ja teistele piirkondadele

26.08

Ilver mängib uue klubikaaslase vastu: eks siis näeb, mis ta teha oskab!

26.08

ETV spordisaade, 26. august

26.08

Madise: ma ei ole kunagi laevalt põgenenud, kui mina olen kapten

26.08

Kalev ja Pulles jätkavad koondisest lahus: tead oma keha ise kõige paremini

26.08

Suurorg: Ungaril on meist lühem rotatsioon, aga tugevad pikad

26.08

Aktuaalne kaamera kell 21:00

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

26.08

Arras: soovitaksin Kõlvartil põhiseadust lugeda

26.08

Sõja 1645. päev: Ukraina ründas Venemaa suurt naftatöötlemistehast Uuendatud

25.08

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused

26.08

Suri muusik ja pikaaegne rahvusringhäälingu töötaja Tauno Pääslane

26.08

Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

25.08

USA meedia: CIA juht on Moskvas

26.08

Doktoritöö: psühhedeelikumid aitavad ajul vanadest mustritest välja murda

26.08

Kreml: CIA juht kohtus Moskvas Venemaa luureametnikega, kuid mitte Putiniga Uuendatud

26.08

Arnold Sinisalu: salakohtumist USA ja Venemaa vahel pole korraldatud

25.08

Suri lauljanna Dolly Parton

ilmateade

SPORT

26.08

Ilver mängib uue klubikaaslase vastu: eks siis näeb, mis ta teha oskab!

26.08

ETV spordisaade, 26. august

26.08

Kalev ja Pulles jätkavad koondisest lahus: tead oma keha ise kõige paremini

26.08

Suurorg: Ungaril on meist lühem rotatsioon, aga tugevad pikad

loe: kultuur

26.08

Suri "Rocky Horror Picture Show" peaosatäitja Tim Curry

26.08

Suri muusik ja pikaaegne rahvusringhäälingu töötaja Tauno Pääslane

26.08

Sacha Baron Cohen äratab uues filmis ellu Ali G tegelase

26.08

Kultuurisaadet "OP" juhib sel sügisel saatejuhtide tandem

loe: eeter

26.08

Kultuurisaadet "OP" juhib sel sügisel saatejuhtide tandem

26.08

Heleza: olen muusika ja iseenda avastamise lainel tagasi

26.08

Mesinik: järjest rohkem inimesi ütleb, et nemad enam mett ei söö

26.08

Jaak Juske: Pelgulinnas varjasid ennast Toompea pätid

Raadiouudised

26.08

Päevakaja (26.08.2026 18:00:00)

26.08

Opositsioon eelarvest: hoidkem kokku riigi tegevuskulusid

26.08

Miina Härma gümnaasiumi remondi kulud ei mõjuta teiste koolide renoveerimist

26.08

Raadiouudised (26.08.2026 15:00:00)

26.08

Eterniidijäätmete jaoks on vaja pikemat plaani

26.08

Raadiouudised (26.08.2026 12:00:00)

26.08

Ida-Virumaa erakaevude veekvaliteedi parandamist tuleks toetada

26.08

Korduvate pisivarguste hulk on aastaga veerandi võrra kasvanud

26.08

Politseinikel tekib seaduslik õigus anda sündmuskohal elupäästvat esmaabi

26.08

Raadiouudised (26.08.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo