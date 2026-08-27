Poola välistab tuumarelvade paigutamise oma riiki

Neljapäeval ütles Poola asekaitseminister Paweł Zalewski, et vaatamata kasvavale murele Venemaa võimaliku sissetungi pärast NATO aladele, ei soovi riik liitlaste tuumarelvade paigutamist oma territooriumile.

"Soovin öelda väga selgelt ja avameelselt: Poola ei taha tuumalõhkepäid oma territooriumile," ütles Zalewski Brüsselis NATO peakorteris ajakirjanikele. "Soovime küll osaleda NATO tuumaheidutuses, kuid see ei tähenda tuumalõhkepeade paigutamist meie riiki."

Zalewski väljaütlemine on Varssavi seni kõige kategoorilisem seisukoht selles küsimuses.

Kuigi Poola on tuumarelvade paigutamisse suhtunud skeptiliselt ka varem, on riik teatanud esmastest läbirääkimistest USA-ga Washingtoni tuumaheidutuse võimaliku laiendamise üle Euroopas. Paralleelselt on riik liitunud Prantsusmaa algatusega, mille eesmärk on laiendada Pariisi enda tuumaheidutust.

Samas on Poola president Karol Nawrocki jätnud avatuks võimaluse, et Varssavi loob tulevikus ka isikliku tuumarelvaprogrammi.