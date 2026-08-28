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ERR-i kanalid vahendavad otseülekandes Siim Kallase ärasaatmist

Eesti
Siim Kallasele avati Stenbocki majas kaastunderaamat.
Siim Kallasele avati Stenbocki majas kaastunderaamat. Autor/allikas: Stenbocki maja
Eesti

Laupäeval saadetakse riiklike auavaldustega viimasele teekonnale Siim Kallas. Otseülekannet Estonia kontserdimajast vahendavad ERR-i telekanalid ja portaal.

Riiklik mälestustseremoonia Estonia kontserdisaalis algab laupäeval kell 13. ERR-i kanalid alustavad otseülekandega kell 12.45.

ETV-s kommenteerib otseülekannet Reimo Sildvee, toimetaja on Anne Raiste ja režissöör Elo Selirand. ETV2 vahendab otseülekannet eesti viipekeele tõlkega ja ETV+ venekeelse kommentaariga. Otseülekanne on nähtav ka ERR-i portaalis.

Siim Kallase ärasaatmisel kõnelevad president Alar Karis, peaminister Kristen Michal, Eesti Panga president Ülo Kaasik, Euroopa Komisjoni endine volinik Olli Rehn ja Siim Kallasega läbi kultuuri seotud olnud Arne Mikk. Muusikaga saadab ERSO.

Valitsus kuulutas laupäeva leinapäevaks

Valitsus kuulutas endise peaministri Siim Kallase (2.10.1948–22.08.2026) ärasaatmispäeva – laupäeva, 29. augusti – üleriigiliseks leinapäevaks. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud heiskavad sel päeval Eesti lipu leinalipuna. Leinalipuna heisatakse Eesti lipp ka Pika Hermanni tornis.

Kallase mälestuseks saavad leinalipud heisata ka eraisikud, asutused, organisatsioonid.

Avalik hüvastijätt Siim Kallasega toimub laupäeval Estonia kontserdisaalis, kus leiab aset ka riiklik mälestusteenistus. Estonia kontserdimaja uksed on külastajatele avatud alates laupäeval kella 11-st. Kohapeal on võimalik teha sissekanne kaastunderaamatusse. Pärast hüvastijättu saab soovi korral jääda jälgima ka riiklikku mälestustseremooniat.

Siim Kallas suri 22. augustil 77-aastasena. Ta oli Eesti peaminister, välis- ja rahandusminister, Eesti Panga president, Euroopa Komisjoni asepresident ning mitmekordne riigikogu liige. Kallas oli üks Isemajandava Eesti ettepaneku autoreid, 1992. aasta rahareformi juhte ja Reformierakonna asutajaid. Tema tegevus mõjutas oluliselt taastatud Eesti majanduskorralduse kujunemist ning Eesti liitumist Euroopa Liidu ja NATO-ga.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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