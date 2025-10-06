X!

Slava Ukraini otsustas Lehtme vastu hagi esitamata jätta

MTÜ Slava Ukraini pressikonverents.
MTÜ Slava Ukraini pressikonverents. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
MTÜ Slava Ukraini endised liikmed otsustasid mitte esitada oma endise juhi Johanna-Maria Lehtme vastu annetajate raha tagasinõudmiseks hagi ning likvideerimisega edasi minna.

ERR kirjutas augustis, et Slava Ukraini endised liikmed ei ole ühel nõul, kas esitada Lehtmele kahjunõue. Nüüdseks on aga otsus tehtud: kahjunõuet ei esitata.

Varem Slava Ukraini nõukokku kuulunud Ilmar Raag kirjutas sotsiaalmeedias, et tema toetas hagi esitamist, kuid jäi vähemusse.

"Üldkogu 11 liikme käest küsiti e-posti teel, kas nad oleksid nõus likvideerimise peatama ja volitama üht advokaadibürood esindama MTÜ-d Slava Ukraini kannatanuna algavas kohtuprotsessis pro bono. Üldkogu 11 liikmest vastas kuus, et nad on likvideerimise jätkamise poolt ja järelikult ei soovi mingit esindamist.
Kuna tegemist on enamusega, siis nii otsustatigi," tõdes Raag.

Tema sõnul on viimase kuu jooksul teatanud mitu erafirmat, et on valmis MTÜ Slava Ukrainit toetama, et esitada Lehtme vastu hagi ja nõuda tagasi valesti kasutatud annetajate raha.

Organisatsiooni endiste liikmete otsus tähendab Raagi sõnul, et üldkogu loobus annetajate raha esindamisest ja tagasinõudmisest.

"Minu hinnangul on see vale, kuid demokraatlikus hääletusprotsessis jäin vähemusse. Leian, et see on vale eelkõige põhimõtte pärast. Kõik MTÜ-d, kes kasutavad annetajate raha, vastutavad oma annetajate ees," selgitas Raag.

Ta märkis, et kuigi Slava Ukraini peatas omal ajal ülekanded kahtlastele organisatsioonidele ja käivitas erikontrolli, millest skandaal algaski, ei saa nad enne kohtuotsust iseseisvalt otsustada, et Lehtme ei ole süüdi, täpselt samamoodi, nagu ei saa väita, et ta on süüdi.

"Seda peab otsustama kohus. Järelikult peaksime kuni kohtuotsuseni hoidma alles kõik võimalused annetajate raha parimaks kasutamiseks. Ma ei ole isiklikult üldse veendunud, et kohus tõepoolest otsustaks raha väljanõudmise kasuks, kuid rõhutan, et asi on põhimõttes. Me ei oleks tohtinud annetajate raha esindamisest loobuda enne kohtuotsust," lausus endine Slava Ukraini nõukogu liige.

Põhjuseks, miks üldkogu sellest loobus, on Raagi sõnul see, et mitmed inimesed, kes omal ajal Slava Ukraini peatamise algatasid, on MTÜ-st välja astunud.

Raag pidas oluliseks, et kõik ei olnud ühel meelel, mistõttu ei saa tema hinnangul kõiki ka ühe vitsaga hinnata.

Slava Ukraini lõpetas rahapuuduse tõttu tegevuse eelmisel sügisel ning MTÜ on praegu likvideerimisel. Prokuratuuri hinnangul on Lehtme tekitatud kogukahju ligi 450 000 eurot.

Teisipäeval toimub Lehtme kohtuasjas Harju maakohtus eelistung.

Toimetaja: Karin Koppel

