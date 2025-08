Prokuratuur esitas Johanna-Maria Lehtmele süüdistuse

Prokuratuuri teatel nähtub kohtueelses menetluses kogutud tõenditest, et Lehtme sõlmis alates 2022. aasta augustist MTÜ Slava Ukraini majandushuve kahjustavaid kokkuleppeid Ukraina ettevõttega.

Riigiprokuratuur alustas Lehtmega seotud kriminaalmenetlust 2023. aasta mais. Kaks aastat kestnud rahvusvahelise kriminaalmenetluse tulemusena on keskkriminaalpolitsei koostöös Ukraina kolleegidega koostanud mahuka toimiku, mille põhjal koostatud süüdistusakt saadeti teisipäeval üldmenetluses Harju maakohtusse.

"Süüdistuses heidetakse MTÜ Slava Ukraini ühele asutajale ja endisele juhile Johanna-Maria Lehtmele ette MTÜ usalduse kuritarvitamist ning annetusrahade omastamist suures ulatuses," ütles kohtueelset menetlust juhtinud riigiprokurör Sigrid Nurm.

Kuni 2022. aasta augustini vahendas MTÜ Slava Ukraini humanitaarabi üksnes Ukraina MTÜ All For Victory abil, kuid augustis kuritarvitas süüdistuse kohaselt Lehtme enda juhi positsiooni ja alustas Slava Ukraini jaoks kahjumlikku koostööd Ukraina ettevõttega IC Construction.

"Ainus vahe kahe ühingu vahel seisnes selles, et MTÜ All For Victory ei saanud vahendusteenuse eest esitada arveid ega juurdehindlust, kuid IC Construction tegi seda," märkis riigiprokurör.

Nurm sõnas, et Ukraina äriühinguga kahjumlikke lepinguid sõlmides ja nende põhjal esitatud arveid tasudes kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetuid kulusid. Sellele järeldusele jõuti võrreldes Ukraina sisseostuhindasid ja IC Constructioni esitatud arvetele märgitud kaupade sisseostuhindasid.

Omastamise süüdistuse esitas prokuratuur aga 2022. aasta augustis sõlmitud logistikalepingu eest, millest põhjal koostatud arve alusel tasus Slava Ukraini Ukraina ettevõttele umbes 44 500 eurot. Selle raha eest oleks IC Construction pidanud korraldama humanitaarabi transpordi Eestist Ukrainasse.

"Uurimise käigus aga selgus, et sama teenuse eest maksti ka Ukraina MTÜle All For Victory. Lisaks nähtub kogutud tõenditest, et mingit logistikateenust Ukraina äriühing kunagi ei osutanudki, lepingu alusel tasuti hoopis MTÜ All for Victory tegevuskulusid ja maksti palka. Seega väljamaksete kinnitamisega pööras Johanna-Maria Lehtme 44 500 eurot Ukraina äriühingu ja MTÜ All for Victory kasuks, pannes toime MTÜ Slava Ukrainile kuulnud varade omastamise," ütles Nurm.

Prokuratuuri hinnangul tekitasid Ukraina äriühinguga sõlmitud kokkulepped ja nende alusel tasutud arved Eesti MTÜle rohkem kui 450 000 eurot kahju. Kahju poleks prokuratuuri hinnangul tekkinud, kui Lehtme oleks täitnud talle usaldatud juhi positsiooniga kaasnevat hoolsuskohustust, mille kohaselt ei tohi MTÜ juht teadlikult MTÜ varalist seisu kahjustada.

Uurimise käigus sai ka kinnitust, et hoolimata Lehtme sõlmitud võimalikest kahjumlikest kokkulepetest viidi avalikkusele esitletud abiprojektid siiski täide ja Eesti elanike annetatud 6,5 miljonit euro eest osutati reaalset humanitaarabi, mis jõudis ka abivajajateni.