Pärnus lõppesid filmi "Mõtle millestki ilusast" võtted

Pärnus üles kasvanud režissööri Elisabeth Kužovniku autobiograafiline film "Mõtle millestki ilusast" viib vaataja 2000-ndate algusesse, eesti-vene segapere ellu. Kui varastatakse peategelase, 10-aastase Sigriti jalgratas, tuleb tüdrukul koos oma noorema õega silmitsi seista keerulise maailmaga, kus kombatakse lubatu ja keelatu piire.

"Ja siis me näeme nädal aega selle pere elu. Teemadeks on üleskasvamine – see on ikkagi üleskasvamise lugu ja see ei ole lastefilm, see on film täiskasvanutele lastega. Suhtelises kitsikuses elava perekonna lugu," lausus Kužovnik.

Samal ajal kui õdede ema on päevad läbi tööl, vastutab laste eest kasuisa Slava, keda kehastab Läti näitleja Andreijs Alens.

"See on väga intiimne, väga ilus lugu suureks kasvamisest. Mina mängin selles inetut osa, aga samas ka ilusat osa, sest mu tegelane võitleb palju iseendaga," ütles Alens.

"Ta on suure südamega mees, kellel on palju häid unistusi ja ta on väga andekas. Ta on väga hea mees, kuid ei tea absoluutselt, kuidas saavutada seda, mida ta elus saavutada tahab," lisas ta.

"Lugu ise on täielikult autobiograafiline. Kindlasti on ka dramatiseerimist, kõik päris nii ei olnud, erinevad etapid elust on pandud kokku ühte nädalasse. Aga need kohad on minu päris lapsepõlvekodu ümbruses ja koridorides ja needsamad naabrid on meid lahkesti lubanud endale külla," rääkis Kužovnik.

Kahe kuu jooksul valdavalt just Pärnus üles võetud film pakub erilist äratundmisrõõmu Rääma rahvale.

"Me peamiselt oleme olnud pigem teispool jõge, mitte sellel pool jõge, kus tavaliselt inimesed on harjunud suvitama. Ülejõe ja Rääma kanti on filmis, ma arvan, 95 protsenti. Oleme taga ajanud võimalikult palju autentsust," lausus "Mõtle millestki ilusast" produtsent Andreas Kask.

"Mõtle millestki ilusast" linastub järgmise aasta suvel.