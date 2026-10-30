Tartu linnas on maa väärtus kasvanud ligi 20 protsenti

Võrreldes 2022. aastaga on Tartu linnas maa väärtus kasvanud ligi 20 protsenti, samal ajal kui linna lähivaldades on kasv enam kui poole võrra. Maamaksu tõus jääb piirkonnas esialgse prognoosi alusel kuni 50 protsendi juurde.

Kui neli aastat tagasi hindas maa- ja ruumiamet Tartu vallas Raadil asuvad kinnistud 15 000 euro juurde, siis tänaseks on nende väärtus kasvanud ligi 150 000 euroni. Kuna maa väärtus on kasvanud, ootab vallavanema sõnul Tartu vallas ees kuni 30 protsendine maamaksu tõus.

Koduomanikele aga maamaksu tõus vallavanema Jarno Lauri sõnul suurt lisakulu tuua ei tohiks, sest vald on valmis suurendama ka kodualuse maamaksu vabastust. Kambja vallas on aga maa väärtus kasvanud ligi 50 protsenti. Ka seal jääb maamaksu kasv tagasihoidlikumaks.

"Vaatamata maa hinna tõusule, ma arvan, et üle 20 protsendi aastas me seda mahtu inimese jaoks ei kasvata. Ülenurme alevis, kus on suuri krunte, oli täna see maamaks 70 euro juures aasta, siis järgmine aasta on ta 85 euro juures, aga kuna meie vallas rakendub ka 100-eurone maksuvabastus kodualuse maa pealt, siis tegelikult seda maksu ei tule," ütles Kambja vallavanem Kajar Lember

Samas on ka neid, kes peavad maamaksu kasvades arvestama märkimisväärse lisakuluga. Tartus Tammelinnas elav Kaire Avi-Kinnunen küll kodualuse maa eest maamaksu ei maksa, kuid linna ääres asuva ligi 1700 ruutmeetri suuruse krundi eest on maks viimastel aastatel jõudsalt kasvanud.

"Sellel aastal ma maamaksu 631 eurot, aga eelmisel aastal oli 421 ehk siia on 200 eurot juurde tulnud. Iga aastaga tuleb midagi juurde. Ma lihtsalt ei tea kuhu ta tõuseb, kas mingi lagi ka tuleb. Ma nii kaua maksan kuni jaksan maksta. Kui maksta enam ei jaksa, siis tuleb lihtsalt maha müüa. Huvilisi on palju," lausus Avi-Kinnunen.

Tartu linna eelarvestrateegia alusel kasvab maamaks järgmisel aastal 50 protsenti ja kasvab ka edaspidi. Kui sellel aastal saab linn maamaksu tulu viis miljonit eurot, siis 2030. aastaks jõuab see 13 miljoni euroni. Kui palju tuleb eelarvestrateegiat tänaste numbrite valguses ümber vaadata, on abilinnapea sõnul veel lahtine.

"Me järgmine aasta vaatame need arvutused ja tegelikkuse üle. Ei oskagi öelda, kui palju Tartus maksimaalselt tõuseb. See vahemik on 10 kuni 100 protsenti. Meil järgnevatel aastatel tuleb ette, kas ta jääb samaks või me teeme korrektuure. Ei oska öelda," ütles Tartu abilinnapea Martin Bek.