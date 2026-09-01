Esimesse klassi läheb tänavu ligi 14 700 õpilast

Üle Eesti läheb tänavu 1. klassi ligi 14 700 õpilast ning kokku asub üldhariduskoolides õppima ca 160 000 õpilast. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas soovis sel kooliaastal õpilastele uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises.

Kutseõppes asub tänavu õppima üle 26 000 õpilase. Üliõpilasi on sel aastal üle 47 000.

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolides õpib uuel õppeaastal prognooside kohaselt ligikaudu 45 700 õpilast. Esimesse klassi astub tänavu umbes 3600 last. Täpsed õpilaste arvud selguvad 10. septembriks, kui koolid on sisestanud andmed infosüsteemi EHIS.

Tallinnas tegutseb 60 munitsipaalkooli ja üks ametikool.

Tallinna munitsipaallasteaedades õpib 2026/2027. õppeaastal alla 17 000 lapse. Alates 1. septembrist tegutseb Tallinnas 115 lasteaeda, lisaks töötavad lasteaiarühmad Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis ja Tallinna Heleni Koolis.

Tänavu jõuab Koolirahu tiitel esmakordselt Raplamaale – tiitlikandjaks on valitud Märjamaa vald. Koolirahu ühendab Märjamaa valla kuue haridusasutuse kogukonnad ühises eesmärgis hoida koolid sõbralike, turvaliste ja hoolivate paikadena.

Minister: natuke ulakust mõtlemises

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles õppeaasta alguse tervituses, et 1. september on üks väheseid päevi aastas, mil pea terves Eestis alustavad inimesed justkui otsast peale.

"Mõni läheb kooli esimest korda, mõni viimast. Mõni seisab esimest korda klassi ees õpetajana. Ja mõni lapsevanem avastab juba esimesel nädalal, et tema teadmised matemaatikast ei ole päris nii värsked, kui ta arvas."

Ta märkis, et me elame ajal, mil tehisaru oskab kirjutada kirjandit, lahendada võrrandit ja anda sekunditega vastuse peaaegu igale küsimusele. See võib tekitada kiusatuse küsida: aga milleks siis üldse õppida?

"Aga võib-olla on õige hoopis küsimus vastupidine: kui vastused muutuvad odavaks, siis mis muutub kalliks? Iseseisev mõtlemine. Oskus aru saada, millal masin eksib. Loovus. Süvenemine. Teise inimese mõistmine. Ja julgus öelda: "Ma ei tea veel, aga ma tahan teada." Neid asju ei saa ühe klikiga alla laadida."

Minister soovis sel kooliaastal õpilastele uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises.

"Ärge leppige alati esimese vastusega. Õpetajatele soovin loovust ja vastupidavust. Mõnikord sünnib ju kõige parem õppimine just siis, kui tund läheb natuke teises suunas, kui plaan ette nägi."